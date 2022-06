Garena Siapkan Banyak Event Kolaborasi di Game Arena of Valor, Apa Saja?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Garena sebagai publisher game Arena of Valor (AOV) merilis informasi terbaru terkait roadmap dari game tersebut ke depannya untuk periode pertengahan tahun 2022. Mereka berencana menggelar banyak kolaborasi yang akan menyediakan event dan konten terbaru di game tersebut.Pertama, di bulan ini Arena of Valor kembali berkolaborasi dengan animasi terkenal One-Punch Man setelah di bulan November 2021 keduanya menggelar event bersama. Di kesempatan ini penggemar Arena of Valor kembali bisa mendapatkan skin karakter Genos untuk Hero Errol, dan Terrible Tornado untuk Hero Krixi.Selain itu, karakter utama dari One-Punch Man, “Saitama” juga dihadirkan dalam bentuk Cosplay untuk Hero Raz. Kolaborasi kedua di bulan Juli akan kembali menghadirkan skin dari anime Ultraman.Karakter Hero AOV seperti Ryoma dan Florentino akan menerima skin eksklusif berupa karakter Ultraman dan Ultraman Seven. Jadi dua kolaborasi tadi tidak boleh dilewatkan untuk melengkapi koleksi skin eksklusif.Di bulan Juli, Arena of Valor masih menggelar event lain yaitu AOV Day: Dimension Music Party yang mengundang Challengers untuk memeriahkan pesta ini dan menikmati berbagai konser musik dan mengoleksi semua hadiah menariknya.Pada event tersebut Arena of Valor akan menggelar kolaborasi lagi yang saat ini masih dirahasiakan infonya. Di bulan September, Arena of Valor memberikan kesempatan bagi semua pemain untuk mewujudkan skin karya mereka sendiri dengan digelar Skin Design Competition.Event menarik belum usai, di bulan Oktober Arena of Valor akan merayakan ulang tahun ke-6, sedikit informasi yang dibagikan mengklaim bahwa tema pesta yang akan diusung adalah futuristik, Terakhir di bulan November, Arena of Valor akan ikut merayakan turnamen sepakbola FIFA World Cup 2022.Garena AOV menghadirkan kembali skin-skin baru spesial FIFA World Cup 2022. Selain skin, tentunya para pemain akan dapat ikut serta dalam berbagai misi berhadiah item-item spesial kolaborasi ini.