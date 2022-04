LoL: Wild Rift Gelar Event Ramadan, Ada Turnamen Rp114 Juta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: League of Legends: Wild Rift dan Tencent Games Indonesia mengumumkan event dalam menyambut Ramadan 2022. Beberapa event ini terdiri dari Push Rank, web series, hingga turnamen komunitas dengan total hadiah ratusan juta rupiah.“Kami mengajak para pecinta MOBA di Indonesia untuk menjalankan bulan Ramadan dengan penuh kemenangan bersama dengan teman dan keluarga. Kami berharap, melalui kegiatan-kegiatan yang telah kami siapkan, dapat menumbuhkan dan memperkuat komunitas Wild Rift di Indonesia,” ujar Resha Pradipta, Country Manager Riot Games Indonesia dan Malaysia.Rangkaian event ini bakal berlangsung dari awal bulan puasa hingga perayaan Idul Fitri 1443 H, yang diperkirakan akan tiba pada 2 Mei mendatang.Event pertama adalah Race to Challenger. Dimulai pada 4 - 27 April nanti, Race to Challenger akan diikuti oleh 300 orang yang berlomba mencapai Rank Challenger, rank tertinggi di Wild Rift. Peserta akan memperebutkan total hadiah hingga Rp198 juta.Pemain Wild Rift yang belum bisa berpartisipasi dalam kompetisi karena belum memenuhi syarat, masih berkesempatan memenangkan 5 Epic Skin Champion per minggu selama periode kegiatan berlangsung. Caranya cukup upload highlight game Wild Rift di Instagram #PamerMainWR #WRDaysOfVictory dan #MenangBersamaWR serta tag dan follow @wildriftid.Wild Rift Indonesia juga mempersembahkan Web Series Ramadan pertamanya. Web series ini melibatkan 3 konten kreator gaming papan atas di Indonesia yaitu, Dyland Pros, Kemas Pake Z, dan EJ Gaming.Web series yang berjudul “Toxic Ga Asix” ini memiliki 3 episode dan akan ditayangkan di YouTube dan Facebook Wild Rift Indonesia pada tanggal 2, 9, dan 16 April 2022.“Saya berharap di Bulan Ramadan kali ini, semua gamer di Indonesia bisa terinspirasi untuk menjadi tidak toxic dan bersama-sama membangun komunitas gaming yang lebih sehat di Indonesia”, ungkap Dyland Pros.Sementara itu, League of Legends: Wild Rift Intercity Tournament membawa total hadiah Rp114 juta yang siap diperebutkan di tanggal 15-17 April mendatang. Pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 25 Maret - 11 April.Pemain yang masih mencari tim juga bisa bergabung ke komunitas Wild Rift yang tersedia di Discord komunitas Wildrift: Intercity Tournament 2021.Turnamen esports ini terbuka khusus untuk wilayah-wilayah berikut di Indonesia: Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Sumatra.Tim terbaik yang menjadi juara di Wild Rift Community Intercity Tournament 2022 juga berkesempatan untuk bermain bersama pro-player di event fun match Wild Rift Days of Victory pada 23 April 2022.