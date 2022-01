Saingan FIFA dan PES Rilis 2022, UFL Pamerkan Gameplay Perdana

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Selama ini game sepak bola didominasi oleh dua judul game FIFA dan Efootball (dulu Pro Evolution Soccer atau PES). Kini, muncul game yang mencoba melawan dominasi tersebut yakni, UFL.UFL diperkenalkan pada 2021 lalu di ajang Gamescom. Game ini dikembangkan oleh developer Strikerz Inc. Terbaru, game berbasis Unreal Engine ini memamerkan gameplay perdananya pada Sabtu, 29 Januari 2022.Dalam trailer video yang diunggah di kanal UFL memperlihatkan sepotong gameplay dan beberapa pemain top Eropa, seperti Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, sampai Cristiano Ronaldo. Memang, dalam video tersebut tidak menunjukkan gameplay secara full match. Tapi, paling tidak ini bisa menjadi gambaran bagi gamers yang penasaran dengan game yang satu ini.(Gameplay UFL foto: YouTube)Selain pemain bintang Eropa, tercatat ada delapan klub yang menjalin kerja sama. Antara lain West Ham, Sporting CP, Shakhtar Donetsk, Borussia Monchengladbach, AS Monaco, Besiktas, Celtic, dan Rangers.Game ini merupakan game yang dimainkan secara online. UFL menawarkan player bisa membuat klub sepak bolanya sendiri dengan fitur benama UFL Global Online Football League. Dengan klub bentukan sendiri gamers nantinya bisa bertanding dengan kemampuan terbaik dan menjadi juara dunia."UFL adalah liga sepak bola online global di mana hanya keahlian Anda yang penting. Bergabunglah dengan revolusi yang mengubah dunia simulasi sepak bola selamanya hari ini,” tulis UFL.Dalam akhir video, disebutkan game ini akan rilis pada tahun ini. Namun, belum disebutkan kapan tanggal pastinya. Tapi, yang pasti UFL hadir “Free to Play” untuk konsol Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, dan Xbox Series X|S.“UFL is coming when it's ready, in 2022,” tulis UFL seperti dikutip Medcom.id, Minggu, 30 Januari 2022.