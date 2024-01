Pikachu Pakai Kemeja Batik, Apresiasi untuk Pemain Pokemon Go di Indonesia

Advertisement

Jakarta: Pokémon Go terus berupaya memberikan pengalaman bermain yang imersif bagi para pemain. Setelah menghadirkan sejumlah fitur in-game yang mengesankan sepanjang tahun 2023, pelopor game AR tersebut kini meluaskan jangkauannya ke dunia nyata.Pada 2024 ini, Niantic, Inc. selaku developer game Pokémon Go bersama The Pokémon Company (TPC), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dan Garuda Indonesia mengadakan rangkaian kegiatan menarik dalam kolaborasi Pokémon Air Adventure.Salah satu kegiatan dari kerja sama tersebut adalah Pikachu’s Indonesia Journey yang merupakan acara bertema Pokémon terbesar yang akan diadakan di Indonesia. Acara tersebut akan digelar pada tanggal 2 sampai 3 Maret 2024 di Lapangan Puputan Renon, Denpasar, Bali.Tidak hanya itu, Pokémon Go juga akan meluncurkan Pokémon edisi Indonesia pertama yaitu Pikachu berkemeja Batik. Saat ini, sektor pariwisata sedang dalam masa pemulihan pasca pandemi COVID-19.Pemulihan tersebut didukung oleh data BPS yang menunjukkan peningkatan signifikan, yaitu 124,30 persen pada jumlah turis mancanegara dan 11,99 persen pada jumlah wisatawan domestik dibandingkan tahun sebelumnya.Emerging Markets Head of APAC Niantic, Inc., Rafael Siregar mengungkapkan bahwa sinergi ini bertujuan untuk mendorong kemajuan sektor pariwisata Indonesia dengan menggaet minat wisatawan domestik dan internasional.“Indonesia merupakan pasar yang sangat berarti bagi kami, dengan komunitas yang setia di seluruh pelosok Nusantara. Maka, kami ingin memberi apresiasi terhadap para Pelatih dengan menggabungkan warisan budaya Indonesia ke dalam Pokémon GO,” jelas Rafael.Pikachu's Indonesia Journey mengombinasikan petualangan seru antara dunia nyata dan virtual dari Pokémon. Para penggemar dapat menikmati berbagai kegiatan menyenangkan seperti berbagai booth, games, penampilan dari Pikachu, serta acara menarik lainnya.Selama acara berlangsung, para Pelatih Pokémon Go dapat bermain lebih seru dengan bonus, Penelitian Spesial, dan menangkap Pokémon edisi khusus, termasuk Pikachu berkemeja Batik dan Pikachu Terbang berbalon spesial.Pokémon tersebut akan tersedia dalam game secara terbatas. Proyek ini lahir dari percakapan antara Vice President Emerging Markets Niantic, Inc. Omar Tellez dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada acara Pokémon Festival tahun 2022 silam.“Melalui inisiatif ini, kami berharap dapat menghadirkan experience yang tak terlupakan bagi para wisatawan sambil memperkenalkan keindahan Indonesia ke kancah global,” ujar Refael.Selain Pikachu’s Indonesia Journey dan Pikachu berkemeja Batik, ke depannya Pokémon Air Adventure akan menampilkan program-program lainnya, salah satunya adalah Pikachu Jet Garuda Indonesia.Selama tahun 2023, Pokémon Go menegaskan komitmennya dalam berinovasi dengan merilis berbagai fitur seperti Rute, Main Bergrup (Party Play), dan Pameran PokéStop. “Ke depannya, kami akan terus memperkenalkan lebih banyak inovasi untuk memperkaya pengalaman bermain Pelatih,” tutup Refael.Tiket Pikachu’s Indonesia Journey di Bali seharga Rp150.000 dapat dibeli pada website Pokémon Go mulai 11 Januari 2024.