Metal Gear Solid Collection Vol. 1 Menuju Konsol, PC, dan Nintendo Switch

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Salah satu game legendaris, Metal Gear Solid Collection Vol. 1 akan segera hadir untuk Nintendo Switch, dan beberapa jajaran konsol next-gen dan juga PC. Hal ini memang sudah dikonfirmasi oleh Konami dan mereka akan merilis game tersebut pada 24 Oktober mendatang.Ini menjadi berita gembira untuk para penggemar Metal Gear Solid, pada akhirnya mereka bisa memainkan game tersebut dengan konsol terbaru mereka. Wajib untuk diketahui, Metal Gear Solid Collection Vol. 1 sudah termasuk seri berikut:- Metal Gear Solid.- Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.- Metal Gear Solid 3: Snake Eater.- Metal Gear and Metal Gear 2: Solid Snake, Snake’s Revenge.Jadi, para pemain bisa menikmati game-game tersebut kembali dengan konsol atau PC mereka, bahkan para pemain Nintendo Switch juga sudah bisa menikmati game tersebut. Dikutip dari IGN, para pemain juga bisa mendapatkan beberapa item menarik jika mereka membeli versi Master Edition Collection.Selain itu, Konami juga menyediakan Digital Novel untuk seri Metal Gear Solid dan Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Bagi para pemain yang ingin menikmati cerita atau kisah dari Snake dengan bentuk novel bisa menggunakan digital novel tersebut.Kemudian, para pemain juga akan mendapatkan beberapa digital book yang memang bisa membantu mereka untuk memainkan game tersebut. Jadi, bisa dikatakan ini menjadi paket lengkap yang bisa didapatkan oleh para penggemar Metal Gear Solid.