Jakarta: Seperti yang sudah diketahui bahwa memang EA Sports dan FIFA sudah resmi berpisah, sehingga EA Sports akan mengembangkan game sepakbola tanpa ada nama FIFA. Namun, hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak developer bahwa mereka akan tetap mendapatkan lisensi terkait klub, asosiasi, dan turnamen bergengsi dalam dunia sepakbola.Kemudian, hal yang istimewa kembali datang, penghargaan yang cukup bergengsi dari sepakbola Prancis akan hadir memeriahkan game tersebut. Ballon D’or akan hadir dalam mode career, sehingga para pemain bisa memenangkan penghargaan tersebut sebagai seorang pemain sepak bola.Melihat pada game FIFA sebelumnya, mereka hanya menghadirkan penghargaan yang dinamakan Player of The Year, ini hanya sebuah penghargaan yang diberikan dalam game dan terkhusus untuk career mode.Secara singkat, Ballon D’or merupakan sebuah penghargaan yang diberikan kepada pemain tertentu setahun sekali. Pemain yang bisa memenangkan penghargaan tersebut adalah pemain-pemain yang memang mempunyai statistik gemilang dalam satu musim penuh.Penghargaan ini juga menjadi salah satu penghargaan yang selalu diimpikan oleh sebagian besar pemain di dunia, sehingga para pemain akan berlatih keras dan memberikan performa terbaik untuk mendapatkan penghargaan Ballon D’or.Pemain dengan raihan Ballon D’or terbanyak adalah Lionel Messi, dan diikuti oleh rival abadinya Cristiano Ronaldo. Messi sendiri mempunyai koleksi Ballon D’or sebanyak 7 trofi, sedangkan Cristiano mempunyai koleksi sebanyak 5 trofi Ballon D’or.EA Sports sudah mengonfirmasi hadirnya penghargaan Ballon D’or melalui akun Instagram resminya yang memperlihatkan panggung Ballon D’or dan trofi bola berwarna emas yang cukup ikonik. Mereka menuliskan caption “It’s Official, The Ballon D’or is coming to FC24 Career”.Selain itu, EA Sports sangat ingin membawa sekaligus memberikan pengalaman terbaru yang belum pernah dirasakan oleh para pemain. Selain dari Ballon D'or ada banyak fitur baru seperti fitur Agent pada Career Mode yang akan membantu para pemain untuk bisa mencapai kesuksesan dalam dunia sepakbola.Pengalaman realistis akan segera tersajikan pada career mode, dan para pemain akan merasakan menjadi pemain sepakbola sungguhan, dan ini menjadi salah satu tindakan yang cemerlang.Seperti yang diketahui, EA Sports dalam game Fifa mereka hanya membawakan beberapa update minor, dan kali ini mereka membawa gebrakan besar dari segi gameplay dan juga berbagai fitur yang diberikan.Kemudian, kamu juga bisa merancang pemain kamu sesuai dengan gaya bermain sepakbola. Kamu bisa membuat pemain kamu mempunyai kemampuan dribble layaknya Vinicius Jr, atau mempunyai kemampuan melakukan shootingan keras layaknya Erling Haaland, semua ini bisa terwujud dengan kembali menghadirkan fitur yang dinamakan Player Growth.Ini menjadi sebuah kabar yang menggembirakan bagi para penggemar dan calon pemain EA Sports FC 24. Bahkan, ini menjadi kali pertama para pemain bisa mendapatkan kesempatan sebagai pemenang Ballon D’or dalam dunia EA Sports FC 24 Career Mode.Bagi para pemain yang ingin memainkan game ini, maka sudah bisa melakukan pre-order. Kemudian, game ini akan segera rilis pada 29 September 2023 mendatang dan bisa dimainkan menggunakan platform Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, dan Microsoft Windows.