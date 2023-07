Beberapa Rekomendasi Build Necromancer Diablo IV

Necromancer Corpse Explosion Build





Necromancer Bone Build

Necromancer Blood Build

Jakarta: Necromancer menjadi salah satu kelas yang sering digunakan oleh para pemain Dibalo IV. Dilansir dari Game Rant, Necromancer berada pada posisi ketiga dengan rate pick mencapai 25.25%. Biasanya untuk mendapatkan damage dealing yang maksimal amak sangat diperlukan build yang sesuai dengan gaya permainan.Oleh karena itu, terdapat beberapa rekomendasi yang bisa disesuaikan oleh para pemain sesuai dengan gaya bermain mereka. Terdapat 3 rekomendasi build untuk Necromancer, mulai dari Corpse Explosion Build, Blood Build, dan Bone Spirit Build. Ketiganya bisa kamu selesaikan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan cara bermain kamu.Build ini memungkinkan kamu untuk melakukan spamming untuk meledakan gerombolan musuh yang berkumpul pada satu titik yang sama. Skeletal Minions yang kamu gunakan akan sebagai garda terdepan dari serangan yang akan kamu luncurkan. Walaupun dengan damage yang kecil, tetapi jangkauan yang diberikan sangat luas.Jadi, bisa dikatakan build ini sangat sesuai dengan gaya permainan kamu yang ingin meluncurkan serangan dengan tata luas yang lebih lebar. Berikut adalah skills yang wajib kamu gunakan untuk membuat build ini menjadi lebih maksimal.- Decompose (Enhanced/Acolyte’s)- Corpse Explosion (Enhanced/Blighted)- Blight (Enhanced/Paranormal)- Corpse Tendrils (Enhanced/Plagued)- Army of the Dead (Prime/Supreme)- Raise Skeletons (Book of the Dead)- Skeletal Warriors (Reaper - Upgrade 2)- Skeletal Mages (shadow - Upgrade 2)- Golem (Bone - Sacrifice)Necromancer mempunyai keunikan dari Book of the Dead yang memungkinkan kamu untuk memilih bervariasi dari semua opsi minions, tetapi perlu diperhatikan bahwa build ini hanya menawarkan kamu Skeletal Warriors dan Mages.Reaper Upgrade sendiri sangat krusial untuk dilakukan karena hal tersebut memberikan 15% kesempatan dalam memberikan penyerangan yang lebih maksimal. Kemudian, Shadow Magic Mages memungkinkan kamu untuk efek Shadow Bolt untuk setiap serangan kelima yang dilakukan.Jadi, bisa dikatakan build ini memang sangat berfokus pada serangan yang jangkauannya lebih diperluas. Bahkan ini menjadi salah satu build untuk kamu yang mempunyai gaya permainan yang ofensif.Build ini sangat cocok untuk kamu yang bermain melawan musuh dengan memfokuskan satu target saja. Ketika target yang kamu targetkan sudah terbunuh, maka kamu baru berpindah target lainnya. Build ini menjadi salah satu build yang difavoritkan bagi para pemain Necromancer.Sedikit mirip dengan build Corpse Explosion, karena build ini juga menggunakan Corpse Tendrils dan Corpse Explosion sebagai salah satu upaya memberikan damage yang lebih besar lagi.Build ini sangat memprioritaskan Critical Strike Chance dan Critical damage. Jadi, kamu akan sangat sering merasakan critical damage kepada musuh yang sudah kamu targetkan. Ini sangat ampuh ketika kamu melawan boss atau musuh yang berukuran lebih besar dibandingkan yang lainnya.Berikut adalah skills yang bisa kamu ikuti untuk meningkatkan build ini menjadi lebih efektif dan memberikan efisiensi damage yang dihasilkan:- Bone Splinters (Enhanced/Acolyte’s)- Bone Spear (Enhanced/Paranormal)- Corpse Explosion (Enhanced/Plagued)- Bone Spirit (Enhanced/Ghastly)- Corpse Tendrils (Enhance/Plagued)- Bone Storm (Prime/Supreme)- Skeletal Warriors (Skirmishers - Sacrifice)- Skeletal Mages (Cold - Sacrifice)- Golem (Iron - Sacrifice)Untuk Book of the Dead, sangat disarankan untuk tidak menggunakan Minions dan selalu mengambil jarak untuk bonus dari Sacrifice. Hal ini dilakukan agar mampu memberikan damage yang lebih maksimal.Mengapa menggunakan Sacrifice Skirmishers? Karena hal ini mampu dalam memberikan 5% peningkatan dari Critical Strike Chance. Kemudian, untuk Mages sendiri dengan menggunakan Sacrifice Cold Mages mampu untuk meningkatkan 15% Extra Vulnerable damage. Jadi, bisa dikatakan ini menjadi build yang sangat cocok untuk digunakan dalam bermain multiplayer bersama dengan teman.Build ini menjadi salah satu build paling seimbang dalam game Diablo IV. Perlu diketahui juga, build ini sangat efisien dalam melakukan single target damage dan juga AoE damage. Kemudian, build ini juga sangat cocok untuk melakukan pertarungan dengan intensitas yang tinggi.Dengan menggunakan build ini, para pemain akan sangat merasakan damage yang sangat maksimal saat mereka berhadapan dengan musuh, karena memang build ini sangat diprioritaskan untuk memberikan damage yang besar.Berikut adalah skills set yang bisa kamu ikuti untuk memaksimalkan build ini:- Hemorrhage (Enhance/Initiate’s)- Blood Lance (Enhanced/Supernatural)- Blood Mistu (Enhanced/Dreadful)- Blood surge (Enhanced/Paranormal)- Corpse Tendrils (Enhanced/Plagued)- Raise Skeletons (Book of the Dead)- Skeletal Warriors (Reapers - Upgrade 2)- Skeletal Mages (Cold - Upgrade 1)- Golem (Blood - Sacrifice)Dengan menggunakan build ini, memang menghadirkan Skeletal Warriors dan Mages. Hal ini diupayakan untuk memberikan perlindungan ekstra. Kemudian, dengan menggunakan opsi Reapers maka kamu akan mendapatkan 15% peningkatan dalam membentuk sebuah corpse saat melakukan penyerangan kepada para musuh.Itulah beberapa rekomendasi build untuk Necromancer dalam game Diablo IV. Beberapa build tersebut bisa kamu gunakan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan seperti damage dan juga efisiensi waktu saat melawan boss.