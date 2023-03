Ubisoft Siapkan Season 11 untuk The Division 2

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tepat pada 1 Maret 2023, Ubisoft secara resmi mengumumkan season 11 untuk game Tom Clancy’s The Division 2 sebagai season atau musim terbaru. Pada musim ini akan memberikan banyak fitur baru yang bisa dinikmati oleh para pemain.Nama yang akan digunakan pada season ini adalah Season 11: Reign of Fire, dimana hal yang akan memeriahkan season ini adalah akan ada banyak senjata baru, gear, serta beberapa pakaian yang bisa digunakan oleh para pemain.Selain itu, season 11 ini akan ada beberapa perubahan yang akan berdampak pada permainan tersebut. Dua aliansi akan bergabung di season ini, the Black Tusk dengan True Sons. Kemudian, Captain Lewis sebagai pemimpin dari The Divisions. Natalya Sokolova akan segera muncul sebagai pemimpin dari the Black Tusk yang akan memberikan strateginya untuk mengalahkan The Divisions.Cerita utama pada season 11 ini adalah para pemain harus menemukan target utamanya yang bernama Zachary “Stovepipe” Beattie. Pada cerita ini, ia merupakan Explosive Ordnance Disposal (EOD) Specialist.Untuk menemukan Stovepipe dan mengumpulkan berbagai intel, para pemain juga harus melumpuhkan 4 target untuk bisa menggapai Stovepipe diantaranya adalah Charles “Chunk” Crawford, Lieutenant Bantam, Mort “Cursed” Kellogg, dan Beatrice “Auntie” Kaplan. Setelah pemain membunuh semua target tersebut maka lokasi dari Stovepipe bisa terdeteksi dan membantu para pemain untuk mengeliminasi Stovepipe.Selama mencari jejak Stovepipe, para pemain juga bisa mendapatkan beberapa item menarik jika para pemain mempunyai season pass yang diantaranya adalah 12 skin senjata baru, 11 dyes untuk perlengkapan yang digunakan, dan juga dua topeng yang diantaranya didapat pada level 100.Jika para pemain tidak mengaktifkan Season Pass, para pemain juga mendapat kesempatan untuk mendapatkan beberapa item terbaru dari Season 11 ini. Pemain bisa mendapatkan Gear Set terbaru “Hotshot”, Brand Set “Habsburg Guard, Senjata terbaru yang bernama Sacrum Imperium, serta gear dari Divisions 1 yakni, Ninja Bike.Untuk memainkan game Tom Clancy’s The Divisions 2 Season 11: Reign of Fire bisa menggunakan Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, dan Windows PC. Semua pemain sudah bisa melakukan installing untuk season terbaru dari game tersebut.