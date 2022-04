Riot Games dan Human Initiatives Salurkan Bantuan Kemanusiaan Lewat Wild Rift

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: League of Legends: Wild Rift Days of Victory: Charity Fun Match pada 23 April 2022 lalu menampilkan keseruan pertandingan amal yang mempertemukan beberapa tim konten kreator Chandra Liow, Dyland Pros, Larissa Rochefort, dan atlet bulu tangkis ganda putra terbaik dunia asal Indonesia Kevin Sanjaya.Dengan dukungan dari setidaknya 4.500 penonton Wild Rift Days of Victory di Indonesia, uang tunai sebesar Rp100 juta disumbangkan melalui Human Initiative untuk membangun rumah belajar bagi anak-anak Indonesia.Di babak pertama, Tim Chandra Liow yang sudah menargetkan untuk mengalahkan Tim Kevin Sanjaya berhasil menuntaskan misinya setelah pertandingan yang sengit. Kerja sama tim Larissa Rochefort yang luar biasa pun berhasil menundukkan tim Dyland Pros dengan cukup cepat.“Terima kasih kepada tim Chandra Liow, Dyland Pros, Larissa Rochefort, dan Kevin Sanjaya termasuk tim Pecel Lele sang juara League of Legends: Wild Rift Community Intercity Tournament yang sudah memberikan hiburan sekaligus permainan terbaik," tutur Resha Pradipta, Country Manager Riot Games Indonesia dan Malaysia.Donasi tersebut akan dimanfaatkan untuk bantuan bimbingan belajar gratis, rumah belajar gratis untuk sekolah online, bantuan pendidikan, edukasi dan bantuan makan bergizi, hingga menyediakan ruang bermain dan rekreasi untuk kesehatan mental."Donasi ini juga menjadi bukti bahwa komunitas pemain Wild Rift juga peduli terhadap isu sosial di sekitar, dan tidak toxic," tutur Boy Mareta, General Manager Retail and Fundraising Human Initiative.Di laga grand final, tim Larissa Rochefort ternyata membuat im Chandra Liow harus menerima kekalahan, mengakui kehebatan tim Larissa Rochefort sebagai Grand Final Winner.Sebagai penutup, Wild Rift menyuguhkan Super Match, yaitu pertandingan puncak. Tim Larissa Rochefort dengan juara League of Legends: Wild RIft Intercity Tournament, tim Pecel Lele. Kini giliran tim Larissa yang harus mengakui kualitas permainan lawan yang sekelas tim pro player.Di minggu ke-3 Wild Rift Race to Challenger, NVR - Mouse merupakan pemain pertama yang mencapai Rank Challenger, mengalahkan 300 peserta lainnya yang telah tergabung sejak tanggal 4 April lalu.Pemain dengan nama asli R. Aditya Yudha Kusuma dan berasal dari provinsi Jawa Timur ini mengaku senang dan bangga dapat mengalahkan pemain hebat lainnya di Race to Challenger.“Saya senang sekali bisa menjadi pemain pertama yang mencapai rank Challenger dalam waktu 3 minggu dan mengalahkan ratusan pemain hebat lainnya. Saya mulai dari Rank Emerald IV, ga gampang buat mencapai Rank Challenger, tapi seru banget!” pungkas NVR - Mouse.