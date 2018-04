Tanpa Disensor, Wolfenstein 2 Bakal Masuk Switch

Bethesda Softworks mengumumkan bahwa Wolfenstein 2: The New Colossus akan diluncurkan untuk Nintendo Switch pada 29 Juni mendatang.Bethesda sekali lagi akan bekerja sama dengan Panic BUtton asal Texas untuk membawa salah satu game mereka ke Switch. Sebelum ini, Panic Button juga bertanggung jawab untuk membuat versi Switch dari Doom buatan id Software, yang dirilis pada November lalu, lapor Polygon.Switch tetap kesulitan untuk memainkan Doom pada resolusi 720p HD bahkan ketika ia dipasang pada dock. Terkadang, performa game juga turun menjadi 30 frame per detik, setengah dari platform lainnya.Namun, secara keseluruhan, fakta bahwa Doom bisa dimainkan di Switch adalah sebuah pencapaian tersendiri. Mengingat Wolfenstein 2 menggunakan engine yang sama dengan Doom, maka Anda bisa memperkirakan seperti apa versi Switch dari game first-person shooter tersebut.Menurut laporan Engadget, Bethesda berjanji bahwa Wolfenstein untuk Switch ini tidak akan disensor. Ini menunjukkan perubahan pandangan Nintendo terkait game yang bisa dimainkan pada konsol mereka.Pada 1994, Nintendo meminta agar versi SNES dari Wolfenstein 3D disensor karena mereka ingin membuat game itu ramah anak.(MMI)