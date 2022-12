Spesifikasi Game Wolfenstein: The New Order, Gratis Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Epic Games Store hari ini membagikan game Wolfenstein: The New Order sebagai salah satu game gratis yang disediakan hingga akhir tahun 2022. Program tahunan ini telah digelar sejak beberapa hari lalu, dan setiap hari ada satu game gratis berbeda.Wolfenstein: The New Order mengusung genre action-adventure first person shooter. Di Wolfenstein: The New Order dikisahkan kondisi Amerika dengan pihak Nazi Jerman berhasil mengalahkan Sekutu di tahun 1960.Pemain akan memerankan kapten pasukan elit Amerika Serikat, William Blazkowicz yang harus membangun pasukan pemberontak untuk menggulingkan kekuasaan Nazi Jerman di negara tersebut.Di latar cerita tersebut Nazi Jerman tidak lagi tampil dengan senjata dan elemen militer klasik era Perang Dunia II melainkan sudah agak futuristik dengan berbagai teknologi. Pemain akan kembali bertemu dengan karakter dari seri game Wolfenstein yang dirilis tahun 2009.Epic Games membagikan Wolfenstein: The New Order gratis hanya hari ini, hingga pukul 23.00 WIB setelah itu harganya akan kembali normal menjadi Rp266.000. Makanya gamer bisa lebih dulu mengklik dan klaim agar game ini tersimpan ke akun Epic Games dan bisa di-download kapan saja.Berikut ini spesifikasi game Wolfenstein: The New Order untuk bisa di-download dan dimainkan di PC atau laptop gaming Anda, mengingat game ini dirilis tahun 2014 maka spesifikasinya tidak lagi berat saat ini.Wolfenstein: The New Order membutuhkan perangkat dengan prosesor jenis 64-bit seri Intel Core i7 maupun yang sekelas dari AMD. Apabila Anda menggunakan prosesor jenis Intel Core i5 generasi dari tahun terbaru atau di atas tahun 2014 diprediksi sudah kuat untuk memainkan game ini.Di kapasitas RAM dibutuhkan minimal 4GB, PC maupun laptop saat ini kebanyakan sudah hadir dengan RAM paling kecil kapasitas 8GB jadi jangan pusing. Anda bisa lebih dulu mengecek kapasitas RAM laptop sebelum download game ini.Pada kebutuhan kartu grafis Wolfenstein: The New Order minimal mengandalkan Nvidia GeForce 460 atau AMD ATI Radeon HD 6850. Ini adalah spesifikasi tahun 2014 sehingga kartu grafis keluaran terbaru atau di atas tahun 2014 sudah pasti kuat.Terakhir, game Wolfenstein: The New Order membutuhkan kapasitas memori kosong sebesar 50GB. Sistem operasi yang digunakan game ini adalah Windows 7 dan Windows 8 atau yang paling baru. Wolfenstein: The New Order tidak bisa dimainkan pada laptop MacOS.