Cuma Hari Ini, Game Wolfenstein: The New Order Gratis Epic Games!

Jakarta: Epic Games Store masih menggelar ritual membagikan game gratis jelang akhir tahun dengan pilihan game spesial. Event menarik ini akan berlangsung hingga akhir tahun 2022 dengan beberapa game di antaranya adalah game kategori kualitas AAA.Hari ini, satu game gratis sudah terungkap yaitu Wolfenstein: The New Order yang pertama kali dirilis pada tahun 2014. Meskipun sudah terbilang lawas namun game ini adalah game kelas AAA yang mendapatkan ulasan sangat positif dan mengusung kualitas grafis terkini pada tahun itu.Game ini masih termasuk dalam franchise game lawas Wolfenstein, makanya masih diusung genre first person shooter dengan tema action-adventure. Di Wolfenstein: The New Order dikisahkan kondisi Amerika dengan pihak Nazi Jerman berhasil mengalahkan Sekutu.Pemain akan memerankan kapten pasukan elit Amerika Serikat, William Blazkowicz yang harus membangun pasukan pemberontak untuk menggulingkan kekuasaan Nazi Jerman di negara tersebut.Di latar cerita tersebut Nazi Jerman tidak lagi tampil dengan senjata dan elemen militer klasik era Perang Dunia II melainkan sudah agak futuristik dengan berbagai teknologi. Pemain akan kembali bertemu dengan karakter dari seri game Wolfenstein yang dirilis tahun 2009.Bethesda Softwork selaku publisher menceritakan bahwa ear 1960 di Amerika Serikat mengambil latar yang berbeda. Makanya Wolfenstein: The New Order menghasilkan nuansa yang berbeda dan sangat unik.Semua senjata di dalam game Wolfenstein: The New Order bisa menerima upgrade untuk menghabisi pasukan Nazi Jerman yang beragam dengan bantuan teknologi militer. game ini mendapatkan skor 4,6 bintang di Epic Games Store dan di Steam ulasannya Sangat Positif.Epic Games Store membagikan Wolfenstein: The New Order gratis hanya untuk hari ini. Apabila gamer sudah mengklik dan klaim game ini akan tersimpan permanen di Library, jadi bisa dimainkan gratis selamanya.