Lenovo Bakal Ikutan Asus ROG Ally, Siapkan Handheld Gaming Bertenaga AMD

Jakarta: Tidak cuma Asus yang kepincut pasar handheld gaming dan meluncurkan Asus ROG Ally. Kini merek lain yang juga kompetitor di segmen gaming yaitu Lenovo dikabarkan bakal menciptakan perangkat gaming serupa.Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Lenovo telah meminta dukungan AMD untuk menyediakan prosesor terbaik bagi handheld gaming buatannya. AMD memang telah menciptakan prosesor khusus handheld gaming pertama di dunia yang dipakai oleh Asus.Handheld gaming Lenovo tersebut dirumorkan bernama Legion Go, dikutip dari WCCF Tech. Legion sendiri merupakan brand gaming Lenovo yang sudah terkenal. Legion Go disebutkan akan mengadopsi konsol berbasis sistem operasi Windows 11.Desain dari Lenovo Legion Go sendiri sudah beredar di internet, namun belum dipastikan desain ini valid atau tidak. Di sini diperlihatkan desain dengan tepi yang membulat dengan layar berukuran delapan inci di tengahnya.Rancangan desain Lenovo Legion Go mengingatkan dengan handheld Ayaneo yang juga sudah dirilis di Indonesia. Meskipun belum ada informasi spesifikasinya tapi bocoran yang beredar menyebutkan Lenovo Legion Go akan mengandalkan prosesor AMD Ryzen 7000 Series.Berbeda dari Asus ROG Ally yang dengan bangga menggunakan AMD Ryzen Z1 dan Z1 Extreme. Kemungkinan besar Lenovo Legion Go akan membidik posisi di bawah Asus, sama seperti Ayaneo Geek yang memilih menggunakan AMD Ryzen U Series.Kabar rencana Lenovo merilis handheld gaming sebetulnya sudah terdengar sejak tahun 2021, saat itu perangkat tersebut disebut memiliki nama Lenovo Legion Play namun tidak diketahui alasan rencana tersebut kandas.Kini Lenovo tampaknya sudah percaya diri mengingat tren handheld gaming sudah populer, berbeda dari beberapa tahun sebelumnya yang hanya dinikmati oleh Nintendo Switch dan Steam Deck.