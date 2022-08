Game Rainbow Six Mobile Muncul di Play Store, Siap Main?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ubisoft semakin agresif mendorong deretan franchise game blockbuster mereka ke platform mobile, terbaru adalah Rainbow Six Siege Mobile yang merupakan adaptasi dari versi PC dan konsol.Mendcom.id menemukan bahwa game Rainbow Six Mobile sudah muncul di Play Store, sayangnya game ini belum bisa diunduh dan dimainkan. Mereka masih tersedia di halaman pra-registrasi, jadi pemain baru bisa mendaftar untuk bisa mendapatkan kesempatan mengikuti sesi uji coba.Anda akan menerima notifikasi saat mendapatkan undangan untuk mengikuti uji coba game tersebut. Rencana kedatangan game Rainbow Six Mobile sudah diumumkan Ubisoft sejak bulan April.Di bulan Mei malah sempat tersedia game tiruan dengan gameplay yang hampir sama bernama Area F2 buatan developer bernama Ejoy. Ubisoft lantas mengajukan gugatan hukum karena mereka meniru secara jelas elemen dan aset dari Rainbow Six Siege, akhirnya game tersebut dihapus dari peredaran.Rainbow Six Mobile sendiri akan menawarkan game tactical shooter yang sama dengan Rainbow Six Siege. Jadi di setiap pertandingan akan ada dua tim yang bergantian peran sebagai defender dan attacker.Pemain disediakan pilihan karakter alias operator yang merupakan personil pasukan elit dari berbagai negara dan latar belakang. Setiap karakter mempunyai skill yang unik baik untuk bertahan maupun menyerang.Pertempuran akan berlangsung setelah tim defender memasang perangkat di arena pertandingan. Ada sejumlah skenario yang ditawarkan, mulai dari menyelamatkan hostages dan menjinakan bom.