Kepopuleran Stray Juga Dirasakan Kucing dan Anjing di Seluruh Dunia

I am dying, he thought it was coming out the screen #Stray pic.twitter.com/wGoqBAUbQo — Nicole Hall (@gamerssdelight) July 19, 2022

I’ve been playing a lot of Stray and I love it SO MUCH. My cat Totoro likes to watch me play and then he tries to catch the cat on the screen. pic.twitter.com/XPyuJWQHB3 — Elise Favis (@elisefavis) July 18, 2022

I guess we need to wait til the dog passes out before we play Stray. I wanted to get a video because she was watching the cats and then she just went for the tv ????



(No TVs were hurt no worries) pic.twitter.com/1YfqpQY7uy — Bryanna Lindsey (@glittervelocity) July 19, 2022

I think Frank wants to play Stray ???????? pic.twitter.com/PmNZinCq8d — Tom Warren (@tomwarren) July 20, 2022

(MMI)

Jakarta: Stray menjadi salah satu game yang ramai dibicarakan di dunia bahkan di Indonesia berhasil masuk dalam daftar Google Trend tanggal 20 Juli 2022 bersama deretan pencarian paling populer.Stray dirilis oleh Annapurna Interactive, publisher game yang beberapa kali menyabet penghargaan BAFTA Game Awards. Game Stray menyajikan petualangan seekor kucing oren di dunia masa depan berlatar cyberpunk yang dipenuhi oleh robot.Daya tarik cerita di dalam game ini adalah mengajak pemain menjadi sebuah kucing yang berusaha mencari jalan untuk kembali berkumpul dengan keluarganya. Game Stray menawarkan banyak sekali interaksi yang biasa dilakukan oleh seekor kucing.Pemain bisa membuat karakter Stray di dalam game mengeong hingga bermain dengan benda di sekitarnya. Tidak disangka, kualitas grafis dan gerakan kucing yang sangat nyata di dalamnya juga direspon oleh hewan peliharaan yang ikut menyaksikan game iniDi Twitter banyak unggahan yang dibagian pemain game Stray yang menampilkan reaksi anjing dan kucing peliharaan mereka saat melihat di depan layar televisi. Ya, game Stray tersedia untuk PC, PlayStation 4, dan PlayStation 5.Sebagian besar anjing dan kucing peliharaan para gamer Stray mengira bahwa kucing yang ada di dalam game benar-benar hidup. Beberapa kucing terlihat menempelkan tangan mereka di layar televisi seperti berusaha memegang karakter Stray.Tingkah ini mirip seperti saat seekor kucing bertemu dengan kucing yang lain. Berbeda lagi dengan anjing peliharan gamer Stray. Sebagian ada yang bersahabat dengan menunjukan tingkah seperti mengajak bermain tapi ada juga yang justru menggonggong di depan televisi.Kabarnya kepopuleran Stray juga dimanfaatkan untuk penggalangan dana bagi home shelter untuk kucing di Amerika. Penyedia home shelter akan membuka donasi dengan nominal tertentu dan mereka yang beruntung akan mendapatkan game Stray.