Facebook Akuisisi Pengembang Game VR Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Facebook telah mengakuisisi pengembang dari game Virtual Reality (VR) lainnya, mengumumkan bahwa BigBox VR, pengembang judul game battle royale VR Population: One, akan bergabung di Oculus Studios.Mengutip The Verge, dalam unggahan di blog resmi facebook, VP of Content Facebook Reality Labs menyebut bahwa POP: One merambah ranah VR sembilan bulan lalu, dan telah secara konsisten menjadi salah satu judul game dengan performa terbaik di platform Oculus, mengajak hingga 24 orang dalam waktu bersamaan terhubung, bermain dan berkompetisi di dunia virtual.Population: One telah menjadi salah satu judul game popular, menghasilkan pendapatan sebanyak lebih dari USD10 juta (Rp142 miliar) di Oculus Store setelah meluncur selama beberapa bulan.Game ini, yang tersedia di Oculus Store dan Steam, akan terus mendukung seluruh platform-nya saat ini. Sementara itu, di situs resminya, BigBox menyebut bahwa Population: One akan terus menerima update regular.Namun masih belum tersedia informasi terkait perubahan besar yang mungkin tengah dikembangkan Oculus, Facebook dan BigBox sebagai dampak dari akuisisi tersebut. Verdu menyebut bahwa BigBox memiliki rencana besar untuk masa depan POP: ONE dan proyek lain, namun masih dirahasiakan.BigBox VR bergabung dengan sejumlah studio VR lain yang diakuisisi Facebook selama beberapa tahun terakhir. Sebagai pengingat, Facebook mengakuisisi pengembang game Onward, Downpour Interactive, pada bulan April lalu.Facebook juga mengakuisisi pengembang Lone Echo, Ready at Dawn, pada bulan Juni lalu, serta pengembang Asgard’s Wrath, Sanzaru Games, pada bulan Februari 2020, dan pengembang Beat Saber, Beat Games, pada bulan November 2020.(MMI)