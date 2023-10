The Last of Us Part 2 Remastered Kabarnya Menuju PS5

Advertisement

Jakarta: Naughty Dog sebagai developer yang membuat salah satu game unggulan, The Last of Us dikabarkan akan menghadirkan versi remastered khusus Playstation 5. Mengingat bahwa TLOU Part 2 rilis pada era Playstation 4 di 2020 silam, dan untuk para pengguna PS5 bisa memainkan game tersebut karena konsol terbaru tersebut mempunyai kemampuan backward compatibility.Dikutip dari Gamespot, Naughty Dog memang tengah mengembangkan TLOU Part 2, sehingga para pemain yang menggunakan Playstation 5 bisa menikmati aksi dari Ellie dan Abby dengan grafis Playstation 5 yang tergolong imersif. Naughty Dog memang sudah pernah melakukan hal serupa pada game mereka, TLOU pertama. Bahkan, game tersebut bisa dimainkan menggunakan platform PC.Namun, tindakan ini menimbulkan beberapa pertanyaan kepada para komunitas dan penggemar. Banyak yang mengatakan bahwa tindakan ini tidak seharusnya dilakukan sebagai game remastered, karena banyak penggemar yang merasa sangat penasaran terkait kelanjutan cerita yang ingin dibawakan pada TLOU Part 3, dan kelanjutan cerita dari TLOU Part 2.Selain itu, para pemain dan penggemar juga mendapatkan berbagai informasi yang mengatakan bahwa Naughty Dog memang ingin membawa game TLOU versi multiplayer, sehingga para pemain bisa bermain game zombie atau melawan Clicker (Salah satu jenis zombie dari The Last of Us) bersama dengan teman.Jika membahas alur cerita, game ini memang mempunyai alur cerita yang tergolong mahakrya. Banyak pemain yang setuju bahwa TLOU Part 1 dan TLOU Part 2 mempunyai alur cerita yang bagus, sehingga para pemain sangat antusias ketika mereka mendapatkan informasi tentang game The Last of Us.Karena mempunyai alur cerita yang bagus, salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri film, HBO akhirnya berhasil menciptakan live action yang dibintangi oleh Pedro Pascal sebagai Joel, dan Bella Ramsey sebagai Ellie. Walaupun sempat menghadirkan kontroversi, tetapi para penggemar masih bisa menerima alur cerita yang tergolong cukup dikemas dengan baik.Bagi para pemain yang ingin bermain game TLOU Part 2, maka bisa menggunakan platform Playstation 5, dan Playstation 4. Sedangkan untuk bermain TLOU Part 1 bisa menggunakan platform Playstation 5, Playstation 4, dan PC melalui Steam.