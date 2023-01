Epic Games Store Bagikan 2 Game Gratis Sekaligus, Apa Saja?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Di perayaan tahun baru 2023, Epic Games Store masih memberikan game gratis full version yang bisa diklaim untuk bisa dimiliki permanen. Kali ini mereka membagikan dua game gratis sekaligus yang bisa diklaim hingga batas waktu 5 Januari 2022.Halaman Epic Games Store di bagian deretan Free Games menampilkan dua banenr game yang bisa diklik untuk diklaim yaitu Dishonored Definitive Edition dan Eximus; Seize the Frontline.Keduanya sekali lagi bukan game terbaru namun salah satunya yaitu Dishonored Definitive Edition termasuk dalam kategori game kualitas AAA. Jadi sangat sayang dilewatkan apabila gamer belum pernah memilikinya.Dishonored Definitive Edition game action-adventure dengan gaya first-person. Seri ini dirilis di tahun 2015 sebagai sebuah paket atau bundling yang berisi seluruh DLC dari game Dishonored. Sesuai namanya di sini juga ada peningkatan kualitas grafis.Di sini pemain dikisahkan sebagai seorang assassin yang memiliki kemampuan bertarung didukung kemampuan sihir sehingga bisa menciptakan berbagai gaya serangan. Setiap pilihan aksi dalam menyelesaikan misi akan berpengaruh ke jalan cerita.Game gratis satu lagi yaitu Eximus: Seize the Frontline yang menawarkan campuran gameplay real-time strategy (RTS) dan first person shooter. Jadi pemain bisa berganti mode gameplay di tengah permainan menjadi pasukan yang ada di medan tempur.Eximus: Seize the Frontline dirilis pada tahun 2021 dan mendapatkan ulasan positif. Banyak pihak menilai keputusan menggabungkan dua genre game di dalamnya adalah pilihan yang tepat.Game tersebut juga bisa dimainkan secara online dengan mode 5v5. Eximus: Seize the Frontline menawarkan pertempuran bertema post-apocalyptic dengan sentuhan futuristik.Eximus: Seize the Frontline juga hadir sebagai paket bundling. Gamer akan mendapatkan game ini lengkap dengan semua konten DLC yang sudah pernah dirilis. Kualitas grafisnya juga sudah memenuhi standar game terkini.