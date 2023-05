THQ Nordic Hidupkan Game Horror Alone In the Dark

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: THQ Nordic mengajak para penggemar untuk mengikuti pengalaman imersif untuk mengenal Alone In the Dark. Oleh karena itu, mereka ingin kembali mengajak para penggemar untuk melihat kembali game horror legendaris yang rilis sejak 1992. Namun, kali ini mereka akan membawakan dengan berbagai teknologi sekarang dan membuat Alone In the Dark menjadi game Survival Horror Next-Gen.Pada game ini, para pemain akan diajak untuk memilih dua dari peran protagonis yang bernama Edward Carnby atau Emily Hartwood. Selain itu, para pemain akan diajak untuk berjelajah dan melawan beberapa monster yang menghambat pencarian jawaban dari tujuan utama game ini. Para pemain juga akan diajak untuk memecahkan berbagai teka-teki dalam Derceto Manor.Jadi, secara singkat THQ Nordic akan membangun kembali game yang sudah rilis sejak 1992 tersebut. Secara sederhana, game ini akan mengisahkan tentang perjalanan Emily Hartwood yang mencari pamannya yang hilang.Emily sendiri akan dibantu dengan salah seorang detektif bernama Edward Carnby, dan keduanya akan memulai petualangan mereka dalam menjelajahi Derceto Manor.Decerto Manor sendiri merupakan sebuah rumah bagi para pasien dengan gangguan jiwa. Namun, ketika mereka berdua masuk ke rumah tersebut, mereka tidak menemukan pasien gangguan jiwa, melainkan mereka akan berhadapan dengan beberapa monster yang akan mengintai petualangan mereka.Dengan begitu, game Alone In the Dark akan kembali hadir dan bisa dimainkan oleh para pemain dengan menggunakan next-gen console mereka. Jadi, para pemain bisa bermain game ini dengan menggunakan Playstation 5, Xbox Series X/S, dan PC.