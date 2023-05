Phantom Blade Zero Menjadi Game Baru yang Menjanjikan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Dalam Playstation Showcase 2023, Playstations mengumumkan game Phantom Blade Zero. Ini menjadi salah satu game yang memberikan gebrakan yang cukup signifikan, dan para penggemar dimanjakan oleh grafik yang terlihat trailer tersebut.Pada trailer tersebut membahas tentang sistem pertarungan yang diperlihatkan. Animasi yang diberikan saat pertarungan dari game Phantom Blade Zero sangat memukau, bahkan banyak penggemar yang mengatakan bahwa hanya dengan adegan pertarungan saja membuat game ini tidak akan membosankan.Jika melihat dari laman resmi Playstation Blog, cara bertarung yang dilakukan oleh karakter adalah Kungfu Punk. Karena para penggemar bisa pertarungan yang diperlihatkan adalah seni bela diri Kungfu, dan mereka berhasil untuk mencampurkan beberapa mesin, sehingga menciptakan kesan Steampunk. Ini menjadi terobosan baru untuk dunia game, khususnya game dengan kualitas AAA.Pada game ini, para pemain akan menjadi karakter yang bertugas sebagai assassins atau pembunuh bayaran. Para pemain akan ditugaskan oleh perusahaan tempat karakter tersebut bekerja, The Order.Bahkan, pada kisahnya karakter yang digunakan dituduh dalam pembunuhan petinggi The Order, sehingga banyak pihak mengincar karakter tersebut dan pemain akan membantu untuk membuat karakter tersebut bertahan hidup.Karakter yang digunakan ini berhasil dilukai dengan cukup parah oleh The Order itu sendiri,dibantu oleh seorang yang menguasai sihir. Namun, karakter utama tersebut hanya bisa bertahan hidup selama 66 hari, tidak lebih dan tidak kurang.Playstation sendiri mengonfirmasi bahwa game ini merupakan game semi open world, sehingga para pemain bisa bebas untuk melakukan eksplorasi tetapi dengan sumber daya yang terbatas. Dalam dunia ini, para pemain akan selalu bertemu dengan musuh atau monster yang berusaha untuk membunuh, sehingga para pemain diharapkan bisa untuk bertahan hidup.Banyak penggemar yang mengatakan game ini menjadi salah satu game yang menjanjikan. Dengan konsep yang dibawakan banyak yang percaya bahwa game ini menjadi salah satu calon penghuni Game Of The Year selanjutnya.