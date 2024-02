Defender Terkuat SSR Asta Masuk Black Clover M: Rise of The Wizard King

Gambaran Umum Defender – Asta

Jakarta: Salah satu karakter Defender terkuat di Black Clover M: Rise of The Wizard King saat ini, SSR Asta telah hadir di Patch Update terbaru Season 4. Karakter terbaru ini bisa didapatkan oleh para pemain melalui Rate-up Banner berbatas waktu.Selain SSR Asta, pemain juga bisa mendapatkan 2 karakter SSR terbaru eksklusif Season 4, yaitu SSR Noelle dan Charmy dalam Event Summon berbatas waktu serta ‘Gerbang Pertemuan’.Pada Patch Update Season 4 terbaru ini, Garena Black Clover M: Rise of The Wizard King juga menghadirkan mode Arena terbaru, yaitu PVP Ordo. Melalui mode ini, pemain bisa langsung merasakan pertarungan yang lebih sengit dan seru.Kehadiran SSR Asta sebagai salah satu karakter Defender terkuat di Black Clover M: Rise of The Wizard King, akan dibarengi dengan kemampuan Antisihir-nya yang sangat kuat. Karakter SSR Asta akan menjadi adisi yang diidamkan banyak pemain untuk memperkuat timnya dan menguasai pertarungan dengan taktik yang lebih menarik.SSR Asta memiliki Output Damage dan Efek Skill yang bisa berubah-ubah bergantung pada efek ‘Antisihir’ yang ia miliki. Musuh yang terkena Skill dari karakter ini akan mendapatkan pemblokiran HP Recovery dan meningkatkan SP pada dirinya sendiri. Karakter ini cocok digunakan dalam pertarungan melawan player (PVP).SSR Noelle dan Charmy hadir sebagai salah satu karakter yang paling ditunggu di Season 4. Kedua karakter baru ini hadir dengan kostum yang lucu, seperti iblis kecil dan juga labu. Pemain bisa mendapatkan karakter ini secara gratis dengan menyelesaikan misi di event ‘Gerbang Pertemuan’.Karakter SSR Noelle adalah akan menjaid Debu er dengan Skill I [Water Prank] yang mampu mengurangi SP satu musuh, dan Skill II [Little Devil's Prank] untuk mengurangi SP semua musuh. Dengan skill spesial [Trick Water], Noelle juga bisa memanggil tetesan air raksasa berbentuk labu yang akan menghilangkan efek bu dan mengurangi SP satu lawan.Patch update Season 4 juga akan hadir dengan karakter SSR Charmy sebagai Attacker dengan efek 'Pumpkin Pie'. Efek ini memungkinkannya mentransfer efek Burn kepada satu musuh secara acak pada setiap giliran.Setelah memakai Mage Skill Page, pemain bisa menggunakan Skill I [Pumpkin Launch] untuk memberi Stun kepada satu musuh yang akan mengakibatkan damage terus-menerus selama dua giliran. Skill II [Trick or Treat] milik Charmy juga bisa menimbulkan damage kepada semua musuh.Mulai 19-25 Februari 2024, pemain bisa menikmati serunya mode Arena Kesatria sekaligus menguji skill strategi dan kerja sama tim mereka. Bentuk ordo yang kuat, hadapi musuh-musuh tangguh, dan naikkan peringkat dalam ajang unjuk gigi PVP Ordo yang dinamis.Dengan berpartisipasi di mode ini, pemain bisa mendapatkan berbagai hadiah menarik. Selain itu, tiga pemain teratas di server bisa mendapatkan satu Kotak Pilihan Legendary Enchantment Stone untuk Aksesoris. Mode ini akan mengajak pemain untuk membangun tim dan menikmati keseruan pertarungan PVP Ordo!