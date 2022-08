Bandai Namco Segera Rilis Doraemon Story of Seasons Seri Terbaru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sukses lewat kolaborasi sebelumnya dengan franchise Doraemon Marvelous yang dikenal sebagai pencipta simulasi farming Harvest Moon atau Story of Seasons kembali menghadirkan seri terbaru yang tetap menghadirkan Doraemon dan kawan-kawannya.Di tanggal 2 November 2022, Bandai Namco akan merilis Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom. Game ini akan tersedia untuk PS5, Nintendo Switch, dan PC. Tentu saja cerita di dalamnya juga akan berbeda dari seri sebelumnya.Game ini menceritakan petualangan Doraemon, Nobita, Shizuka, Suneo, dan Giant ke planet bernama Illuma yang indah. Pemain tetap bisa melakukan kegiatan berkebun, memelihara ternak, termasuk berinteraksi dengan penduduk lokal dan mengungkap berbagai cerita dari mereka.Melihat video trailer yang sudah dirilis memang gaya visual atau grafis game ini masih mirip dengan seri sebelumnya. Mereka mengklaim game ini sudah mendapatkan elemen pencahayaan dan efek lain yang lebih realistis.Bandai Namco menyebutkan ada sejumlah fitur baru yang membuatnya terasa baru. Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom bakal mendukung mode multiplayer secara offline. Game ini menyediakan kesempatan untuk dua orang bermain sekaligus, jadi mereka bisa saling membantu menyelesaikan pekerjaan yang ada.Di mode online Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom tetap hanya mendukung satu pemain saja. Fitur baru ini cukup menarik namun sangat disayangkan hanya mendukung dua pemain saja, tidak lebih seperti Animal Crossing.Sejumlah hal baru juga dihadirkan di dalam konten, di antaranya adalah gadget atau peralatan baru dari Kantong Ajaib milik Doraemon. Semuanya akan membantu pemain bisa mengelola perkebunan dan peternakan lebih mudah.Misalnya, semprotan pengeras awan membuat Doraemon dan kawan-kawan bisa membuka lahan perkebunan di atas awan. Selimut waktu juga dihadirkan untuk membantu mempercepat telur ayam menetas.Bandai Namco sudah membuka pemesanan game Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom. Gamer yang melakukan early purchase mendapatkan bonus konten seperti outfit Summer Weat Set, Home Furniture Set, dam Sweet Seed Set.Di paket game versi deluxe, gamer juga akan mendapatkan Season Pass dan Digital Soundtrack game Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom