Perayaan Imlek, Arena of Valor Bagikan Skin Gratis dan Hadiah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Jelang perayaan Imlek, game MOBA dari Garena yaitu Arena of Valor (AOV) menggelar in-game event bertajuk Dreamland of Sumeru yang akan berlangsung hingga 22 Januari 2022.Berbagai hadiah mulai dari skin eksklusif, merchandise, hingga gadget pilihan akan tersedia untuk semua Challengers di dalam event pertama AOV setelah meluncurkan patch Januari 2023.Dreamland of Sumeru akan membagikan berbagai hadiah untuk Challengers, salah satunya adalah skin eksklusif untuk hero Zanis. Pemain hanya perlu melakukan log-in setiap hari dan menyelesaikan misi harian dari tanggal 18 Januari 2023 hingga di peak day pada 22 Januari 2023.AOV juga akan menghadirkan hujan angpao dengan membagikan berbagai hadiah mulai dari ponsel hingga item eksklusif AOV, seperti bantal dan T-shirt, secara gratis di Dreamland of Sumeru.Semua hadiah tersebut bisa didapatkan Challengers pada peak day event Dreamland of Sumeru pada 22 Januari 2023. Untuk mendapatkannya, Challengers hanya perlu login dan menyelesaikan berbagai misi harian di dalam game AOV.Tidak hanya skin Zanis, skin eksklusif yang akan dirilis adalah skin untuk hero Astrid, Hayate, Wukong, Natalia, dan Slimz. Setiap skin akan hadir dengan artstyle bergaya tahun baru imlek yang khas dengan tema Dreamland of Sumeru.Challengers juga bisa mendapatkan hadiah pulsa setiap hari dari AOV dengan cara mengikuti template Challenge di akun Instagram AOV Indonesia. Challengers bisa mengikuti tantangan ini hingga 26 Januari 2023.AOV akan menghadirkan Patch Januari 2023 yang membawa karakter baru serta revamp. Karakter baru tersebut adalah Bonnie yang merupakan control mage. Bonnie memiliki Immobilize Effect dari Skill 2-nya: Gina Thwack!.Skill ini akan membuat membatasi musuh dengan mobilitas tinggi. Selain itu, efek kontrol dari Ultimate: Allan Kaboom! dapat akan memberikan kemampuan menyerah dan bertahan yang sama baiknya. Semenara itu, Skill 1: Bonnie Smack berguna untuk me-reveal posisi musuh dan melakukan Setup.Patch tersebut akan membuat revamp untuk karakter Hero Gildur secara signifikan dari penampilan dan skill. Penampilan baru Gildur membuatnya lebih berkesan kuat dan lebih gagah. Penyesuaian tampilan Skill juga dilakukan agar tampak lebih segar, efektif, dan lebih mudah digunakan oleh Challengers.