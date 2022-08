Two Point Campus Dirilis, Tawarkan Gameplay Simulasi Manajemen Kampus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: SEGA kembali merilis game terbaru garapan Two Point Studio yang sebelumnya sukses dengan game Two Point Hospital yaitu Two Point Campus. Game ini menawarkan genre simulai dan manajemen yang sama tapi dengan tema berbeda yaitu mendirikan dan mengelola sebuah kampus.Gaya permainan yang ditawarkan memang hampir sama dari seri Two Point Hospital. Di sini pemain harus mendirikan kampus atau perguruan tinggi dengan dana awal yang diberikan. Tentu saja pemain harus bisa mengembangkan kampus yang memiliki penghasilan sehingga bisa meningkatkan fasilitasnya.Kampus yang dibangun tidak hanya harus mengedepankan estetika dan fasilitas lengkap sehingga mahasiswa betah tapi juga mengembangkan riset dan layanan lain sehingga dicetak lulusan atau alumni berkualitas.Di dalam Two Point Campus, pemain juga harus pandai mengelola uang, mereka harus mempekerjakan pengajar atau dosen hingga tim kebersihan serta meningkatkan skill mereka untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas.Tidak hanya gameplay, hal menarik dari game Two Point Campus adalah animasi yang ditampilkan. Pemain bisa melihat semua aktivitas di dalam kampus, yang aneh sekaligus unik. Di sini ada berbagai jurusan kuliah yang ditawarkan termasuk yang tidak biasa di dunia nyata.Two Points Campus tersedia di banyak platform, untuk PC melalui Steam, konsol PS4/PS5 dan Xbox, hingga Nintendo Switch. Di halaman Steam, game ini dibanderol Rp559.000 dan hanya menyediakan mode single-player.Informasi yang dikumpulkan menunjukan game Two Point Campus sudah banyak dimainkan saat baru dirilis kemarin. Game ini sudah mengumpulkan peniaian Veri Positive sebanyak 87 persen dari 132 ulasan yang dibuat di halaman Steam.