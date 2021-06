PUBG Mobile Bawa Supercar McLaren ke Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Setelah pengumuman kolaborasinya dengan McLaren, PUBG Mobile Indonesia menyebut telah siap membawa supercar McLaren 570S ke jalanan Jakarta.Di hari Jumat 11 Juni 2021, mulai pukul 4 sore hingga 11 malam, PUBG Mobile Indonesia memberikan kesempatan kepada gamer menyaksikan supercar berkelir Kingdom of Gold yang ikonik secara nyata mengelilingi Jakarta.Bagi penggemar yang berhasil menangkap momen mobil McLaren berkeliling Jakarta tersebut, berkesempatan untuk mendapatkan hadiah spesial yang akan diungkap detail setelahnya di official media sosial PUBG Mobile Indonesia.Selain itu, PUBG Mobile Indonesia juga mengklaim telah menyiapkan seorang Mystery Driver, yang akan mengemudikan mobil yang pernah dinobatkan sebagai The Best Performance Car dari UK Car of the Year Award tersebut.Kolaborasi antara PUBG MOBILE dan McLaren adalah bagian dari update versi 1.4 yang diluncurkan pada awal bulan ini, membawa konten, mode permainan, dan map baru ke dalam permainan.Mobil sport McLaren 570S tersedia secara eksklusif melalui sistem Lucky Draw. Pemain dapat menikmati berbagai macam konten McLaren, termasuk McLaren 570S Airdrop di Spawn Island dan Cheer Park, McLaren 570S sebagai parasut, dan McLaren Exhibition Hall di Classic Erangel Map.“PUBG Mobile siap melampaui batas dengan menghadirkan McLaren, merek yang dikenal dengan inovasi, dan mendorong batas di bidang otomotif ke dunia nyata,” kata Jenny Zhuang, PUBG Mobile Marketing Manager of SEA Region.“Ini adalah pertama kalinya kami berkolaborasi dengan merek otomotif, dan kami senang bisa mengambil langkah pertama ini dengan merek mewah ikonik seperti McLaren. dengan kolaborasi ini kami berharap memberikan nilai nyata bagi para pemain,”(MMI)