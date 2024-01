Baldur’s Gate 3 Kembali Sabet Gelar Game of the Year di Steam

Advertisement

Jakarta: Salah satu game fenomenal, game yang berhasil mendominasi The Game Awards 2023, Baldur’s Gate 3 berhasil memenangkan Game of the Year pada platform Steam. Pastinya, pada 2023 memang menjadi tahun yang sangat gemilang bagi game RPG tersebut, dan Larian Studio memang semakin dikenal oleh kalangan gamer era baru.Walaupun dengan menghadirkan gaya RPG retro,m yakni turn based combat system mereka berhasil memenangkan banyak penghargaan di 2023. Ini menjadi salah satu bukti bahwa game dengan mekanisme retro masih bisa bersaing dengan game-game modern yang memang sudah dikenal pada era sekarang.Hal ini memang sudah dikonfirmasi oleh Valve, mereka juga mengatakan bahwa game Baldur’s Gate 3 berhasil mengalahkan nama-nama besar yang ada dalam platform Steam. Mulai dari game Hogwarts Legacy, Starfield, hingga Resident Evil 4 Remake. Tidak hanya itu, game besutan Larian STudios tersebut memang sudah berhasil mengalahkan game yang cukup mencuri perhatian banyak gamer PC, yakni Lethal Company.Maka dari itu, bisa disimpulkan bahwa 2023 memang menjadi tahun yang sangat gemilang bagi Larian Studio. Tidak begitu banyak orang yang mengetahui tentang Baldur’s Gate 3, mungkin orang-orang yang mengetahui karya-karya Larian Studio adalah gamer-gamer senior. Namun, tidak menutup kemungkinan dengan menghadirkan kebebasan yang ada dalam game, maka mampu dalam menghadirkan game yang juga masterpiece.Sebelumnya, kamu wajib mengetahui beberapa game yang mendapatkan penghargaan dari Valve.: Baldur’s Gate 3: Labyrinthine: Baldur’s Gate 3: Red Dead Redemption 2: Hogwarts Legacy: Lethal Company: Atomic Heart: Sifu: The Last of Us Part 1: Starfield: Dance the Driver.Itulah beberapa game yang memenangkan penghargaan dari Valve.