Rekomendasi Game PS4 Terbaik yang Wajib Kamu Mainkan

Jakarta: Sony Playstation memang menjadi salah satu nama raksasa dari Industri Game, dan juga hadirnya PS4 juga cukup menggemparkan pada masanya. Maka dari itu, terdapat banyak gamer yang berbondong menari konsol PS4 agar bisa bermain game-game terbaru. Bahkan, pada PS4 sendiri banyak pemain yang mengincar berbagai game Playstation Exclusive.Maka dari itu, berikut adalah game-game yang wajib kamu mainkan.Sudah pasti game ini akan masuk ke daftar game yang sangat direkomendasikan, game yang menghadirkan kualitas alur cerita dan gameplay yang cukup maksimal ini juga mempunyai banyak penggemar. Game zombie ini juga menjadi salah satu game yang hanya bisa dimainkan menggunakan konsol playstation, tetapi kini para gamer PC sudah bisa bermain game ini.Game besutan Naughty Dog ini menjadi game yang wajib kamu mainkan jika kamu mempunyai PS4. Seri The Last of Us juga berhasil diangkat menjadi sebuah serial televisi yang juga meraih kesuksesan yang sama seperti versi game, sehingga banyak gamer yang sudah tidak ragu untuk segi kualitas game yang satu ini.Game kedua datang dari Rockstar. Game ini sangat mirip dengan seri GTA yang sering digarap oleh Rockstar, yang membedakan adalah game ini menempatkan latar waktu era Wild West di Amerika Serikat. Salah satu yang dikagumi oleh para gamer dari RDRII adalah detail yang diberikan, karena banyak detail yang bisa kamu eksplor sebagai pemain.Maka dari itu, game RDRII menjadi salah satu game yang bisa kamu mainkan, bahkan menjadi game yang wajib kamu mainkan. Hadirnya versi online juga memungkinkan kamu untuk bermain bersama dengan teman.Walau game sepakbola menjadi game yang selalu dimainkan setiap tahunnya, Fifa 17 bisa dikatakan sebagai game Fifa paling spesial. Untuk pertama kalinya, Fifa menggunakan engine frostbite, engine yang sama seperti Battlefield 4. Bahkan, pada game ini juga memungkinkan kamu untuk menikmati story mode.Maka dari itu, selain sebagai game sepakbola, Fifa 17 menjadi game yang wajib kamu mainkan jika kamu memang memiliki PS4.Memang pada PS3, kamu sudah pastinya menikmati trilogi God of War. Namun, untuk versi PS4 menghadirkan game God of War yang sangat berbeda. Game yang digarap oleh Santa Monica Studio ini menghadirkan sistem bermain yang sangat berbeda dibanding tiga game GOW sebelumnya.Untuk versi PS4, GOW terbaru ini menghadirkan gaya bermain layaknya game The Last of Us atau Uncharted. Jadi, selain mengedepankan elemen action, kamu juga akan diajak untuk mengikuti kisah kelanjutan Kratos setelah tragedi GOW III terjadi.Game ini menjadi game pertama dari PS4 yang berhasil menghadirkan kualitas grafis terbaik. Bahkan, game ini juga berhasil menggaet banyak pemain setelah mereka melalkukan perilisan pertama pada 2016 silam. Pada zamannya, game ini menjadi game yang memiliki interaktif terbaik dan dibalut dengan nilai sejarah dunia.Maka dari itu, kisah dari Nathan Drake wajib kamu mainkan dan nikmati. Tidak hanya itu, game ini juga menghadirkan fitur online multiplayer, dan kamu bisa bermain bersama dengan teman sekaligus melawan pemain lain.Itulah berbagai rekomendasi game PS4 yang wajib kamu mainkan. Jika kamu memang sudah mempunyai PS5, kamu juga bisa bermain game-game yang sudah disebutkan tersebut, mengingat bahwa PS5 mempunyai fitur Backward Compatibility.