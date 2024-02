6 Tips Bisa Koleksi Pokémon Legendaris di Pokémon Go

Advertisement

Jakarta: Dalam petualangan di dunia Pokémon Go, setiap Pelatih memiliki preferensi yang memberi warna unik pada pengalaman bermain mereka. Sebagian Pelatih lebih menyukai pertempuran sengit dalam Pertarungan Pelatih (PvP), ada pula yang ambisius untuk meraih level 50. Di sisi lain, tak sedikit pula yang gemar mengoleksi Pokémon langka.Namun, bukan rahasia lagi kalau mengoleksi Pokémon Legendaris (Legendary) di Pokémon Go tak semudah membalikkan telapak tangan. Moh. Khaerul Fahmi, salah satu pengurus Komunitas Pokémon Go Indonesia mengatakan, kunci untuk sukses menangkap Pokémon Legendaris adalah dengan membangun jaringan teman sebanyak mungkin."Semakin banyak orang yang bersatu melawan Pokémon Legendaris, semakin mudah kita mengalahkannya. Jangan lupa tingkatkan tingkat pertemanan juga, agar bonus serangan dalam Pertarungan Raid melawan Pokémon Legendaris jadi lebih besar.”Tidak perlu khawatir, ada beberapa trik yang bisa kamu coba untuk menambah Pokémon langka ini ke dalam Pokédex.Pernahkah kamu mendengar tentang Raid Elite (Elite Raids)? Raid Elite merupakan pertarungan Raid penuh dengan tantangan yang hadir secara eksklusif pada event tertentu. Kesempatan ini kerap kali menampilkan Pokémon Legendaris. Maka dari itu, kesempatan ini tentunya ga boleh disia-siakan!Kesempatan ini tentu tidak boleh disia-siakan, karena setelah Telur Raid menetas, BosRaid akan muncul selama 30 menit sebelum mereka menghilang. Jadi, ayo manfaatkanwaktu dengan baik dan hadapi tantangan Raid Elite untuk meraih Pokémon Legendaris incaranmu!Go Battle League bukanlah sekadar pertarungan, tapi juga kompetisi seru yang memungkinkan kamu bertarung dengan para Pelatih lainnya dari seluruh penjuru dunia. Ada berbagai liga yang bisa kamu ikuti, seperti Liga Great, Liga Ultra, dan Liga Master. Tiap liga punya batas CP tertentu untuk Pokémon yang bisa kamu gunakan.Selain Debu Bintang (Stardust), Permen Langka XL (Candy XL), dan Serpihan Bintang (Star Piece), kamu punya kesempatan bertemu Pokémon Legendaris saat mencapai peringkat 20. Keep grinding ya, Pelatih!Penelitian Spesial (Special Research) yang dipandu oleh Profesor Willow tersebut mencakup misi menantang namun dengan reward yang lebih besar. Misi-misi ini akan membawa kamu dalam petualangan dalam melakukan berbagai penemuan penting.Melalui kesempatan ini, kamu bisa menemukan beberapa Pokémon Legendaris, seperti Mew, Celebi, Jirachi, Meltan, Genesect, dan Regigigas. Jadi, jangan sia-siakan peluang untuk menangkap Pokémon Legendaris dengan menyelesaikan Penelitian Spesial, ya!Setelah dua tips sebelumnya selalu melibatkan strategi, sebenarnya ada trik lain yang bisa kamu terapkan.Saat bertemu dengan Pokémon Legendaris, langkah selanjutnya adalah menggunakan Beri Razz Emas (Golden Razz Berry) dan menggunakan teknik Lemparan Melengkung (Curveball Throws). Selain itu, lemparan yang perfect juga memperbesar kemungkinan kamu menangkap Pokémon Legendaris!Ingat, keberuntungan memiliki peran penting dalam permainan ini. So, good luck!Hari Komunitas (Community Day) menjadi ajang spesial bagi para Pelatih untuk berkumpul dan menjalani pengalaman menangkap dan mengevolusi Pokémon yang seru. Acara ini bukan hanya memberikan kesempatan untuk berkumpul, tetapi juga menjadi waktu yang tepat untuk melakukan pertukaran Pokémon Legendaris.Sebagai penggemar setia Pokémon sekaligus Pelatih andal di Pokémon Go, pasti kamu punya impian untuk berpetualang dalam dunia Pokémon di dunia nyata.Bukan sulap bukan sihir, wish tersebut akan segera menjadi kenyataan dengan hadirnya Pikachu's Indonesia Journey pada tanggal 2-3 Maret 2024 di Bali. Acara ini akan menghadirkan rangkaian acara yang merasakan sensasi petualangan Pokémon di Indonesia.Selain bonus in-game yang melimpah, acara ini menawarkan kesempatan istimewa untuk menangkap Pokémon spesial, termasuk Pikachu berkemeja batik iconic yang super langka! Psst, Pokémon Legendaris juga akan hadir di acara ini!Selain tips diatas, M. Hidayat, Pemenang Regional Pokémon Go World Championship Asia Qualifier Indonesia menambahkan, Pokémon Legendaris biasanya bisa didapatkan melalui Pertarungan Raid dengan tingkat kesulitan tier 5."Perlu sekitar lima sampai tujuh Pelatih untuk melakukannya, tergantung tingkat dan resource Pokémon masing-masing. Untuk itu, kamu bisa bergabung pada Hari Komunitas agar dapat bertemu dengan Pelatih lainnya."