Just Dance 2024 Edition Dipastikan Mendarat Oktober

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Pada gelaran Ubisoft Forward, mereka mengumumkan game yang mengajak para pemain untuk bergerak atau berjoget, Just Dance 2024 Edition. Ini menjadi installment terbaru untuk game musik yang dinilai nomor satu di dunia. Kali ini, mereka akan membawakan musik-musik terbaru dan bisa dinikmati oleh para pemainnya.Kali ini, Just Dance mengembangka platform Dance-on-Demand mereka sehingga para pemain akan dimanjakan dengan segala update rutin. Mereka juga berupaya untuk menghadirkan konten-konten baru sepanjang tahun.Bagi mereka yang memiliki Just Dance 2023 Edition dan Just Dance 2024 Edition maka konten-konten dari kedau edisi tersebut bisa digabungkan secara bersamaan. Jadi, pilihan lagu akan semakin banyak dan memberikan pengalaman berdansa yang tiada henti.Oleh karena itu, para pemain bisa bermain dengan lagu-lagu dari 2023 Edition dan 2024 Edition. Ini menjadi salah satu daya tarik bagi para pemain untuk melakukan upgrade menjadi Just Dance 2024 Edition.Secara singkat, Just Dance merupakan sebuah game yang mengajak para pemain untuk menari secara sungguhan. Mereka diharuskan bergerak untuk mendapatkan poin. Jadi, banyak orang yang memanfaatkan game ini untuk berolahraga dengan cara menari mengikuti irama dari lagu yang diputar dari Just Dance.Sangat disarankan untuk bermain game ini bersamadengan teman. Jika bermain bersama dengan teman maka akan merasakan keseruan dalam bernari bersama menggunakan lagu favorit. Karena Just Dance 2024 Edition menghadirkan lagu-lagu hits terbaru yang bisa dinikmati.Just Dance 2024 Edition akan segera meluncur pada tanggal 24 Oktober mendatang. Para pemain bisa menggunakan platform Playstation 5, Xbox Series X/S, dan menggunakan Nintendo Switch.