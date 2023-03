Ubisoft Umumkan Kembalinya Event Rainbow is Magic di Rainbow Six

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ubisoft mengumumkan event yang menjadi kegemaran para fans kembali lagi untuk ketiga kalinya. Event Rainbow is Magic akan berlangsung selama 29 Maret hingga 19 April. Perlu diketahui bahwa event ini juga akan memberikan beberapa mode permainan, dan pastinya terdapat kosmetik yang unik.Bop the Teddy merupakan sebuah mode permainan yang memungkinkan para pemain untuk melindungi Mr. Bear hingga akhir permainan. Selain itu, para pemain harus berusaha membunuh Mr. Bear musuh untuk menjadi pemenang pada ronde tersebut.Setiap operator diberikan beberapa loadout senjata dan HP yang berbeda, sehingga membuat pemain harus bisa menyesuaikan cara bermain menggunakan senjata tersebut dan selalu memperhatikan HP.Selain itu, terdapat map yang kembali seperti, Presidential Plane yang kini bertambah pada lantai atas dan juga para pemain mempunyai Infinite Respawn. Bisa dikatakan para pemain tidak bisa berdiam diri saat permainan ini berlangsung.Terdapat tiga kategori yang ditawarkan untuk para pemain. Kategori-kategori tersebut juga mempunyai gaya permainan yang berbeda, Speedy archetype mempunyai skill Remah Dash dan juga mempunyai Stun Teddy Bear grenade.Sementara itu, Stronk archetype memberikan tameng pelindung dan juga Smoke Teddy Bear grenade. Tidak lupa, kategori terakhir Flexy archetype mempunyai Adrenal Surge dan juga Explosive Teddy Bear grenade.Pada event Rainbow is Magic memberikan beberapa skin eksklusif terhadap item-item seperti, Signature Pack Drone Skin, bundle untuk Buck and Kaid, dan juga bundle terbaru untuk Sledge dan Thatcher. Para pemain mempunyai akses untuk melakukan personalisasi headgear, skin-skin senjata, dan pastinya uniform yang dikenakan.Perlu diketahui bahwa terdapat time-limited customization item yang tersedia dan bisa dibeli menggunakan credits. Jika para pemain ingin membeli item-item tersebut, maka pemain harus membelanjakan sebanyak 1680 R6 Credits.Namun, untuk Collection Packs bisa didapatkan secara gratis dengan menyelesaikan tantangan mingguan yang diberikan. Rainbow Six Siege bisa dimainkan menggunakan platform Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, dan Windows PC.