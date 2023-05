A Space for The Unbound, Salah Satu Game Masterpiece

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pengembang asal Surabaya, Mojiken berhasil membuat salah satu game masterpiece lewat A Space for The Unbound.Banyak pemain yang mengatakan bahwa game ini sangat membawa banyak budaya dari Indonesia, sehingga berhasil membuat pemain khususnya dari Indonesia merasa relate dari segala peristiwa yang ada.Oleh karena itu, kami berkesempatan melakukan review terkait game A Space for the Unbound. Apakah game ini benar menjawab segala nilai positif yang diberikan dari berbagai komunitas, atau mungkin hanya sebatas hype belaka? Berikut adalah review yang dilakukan oleh medcom.id redaksi Teknologi.Pertama yang saya rasakan adalah penasaran, karena pada awal game kita sebagai pemain berada pada sebuah kereta tua yang sudah tidak berfungsi. Saya juga merasakan grafis yang cukup memukau untuk ukuran game dengan resolusi 16-bit, sehingga saya merasa nyaman untuk memainkan game ini.Pada awal permainan saya juga merasa untuk permainan berukuran 2D merupakan game paling baik sejauh ini. Karena game ini tidak kaku, setiap pergerakan yang dihasilkan sangat halus dan mudah untuk digerakan. Jadi, bisa dikatakan untuk setiap interaksi yang ada pada game ini terkesan sangat halus dan maksimal.Jika membahas tentang budaya, setiap stage yang kita lewati sebagai pemain maka akan terlihat beberapa budaya atau kebiasaan layaknya orang Indonesia. Bisa terlihat pada sebuah adegan ada orang yang sedang berdagang cimol, makanan asli orang Indonesia. Pertama saya melihat hal ini, saya merasa bahwa game ini sangat Indonesia.Namun, saya berpikir pada awal bermain ini tidak adanya unsur fantasi, ternyata unsur fantasi tersebut muncul pada awal permainan. Pada saat Atma masuk ke dalam mimpi seseorang untuk bisa menemukan kunci agar bisa membantu Nirmal. Adegan tersebut membuat saya sadar bahwa game ini mempunyai tipe cerita slice of life dan fantasi, dan istimewanya cerita mampu untuk dikemas dengan baik.Selain itu, terdapat adegan saat Atma ingin membantu Nirmala yang terjebur dalam suatu danau. Nirmala sendiri tidak mempunyai kemampuan untuk berenang, dan Atma berniat untuk membantu Nirmala. Kemudian, karena pijakan Atma yang tidak sempurna, maka ia hanyut dalam danau tersebut.Ternyata, semua yang dialami Atma hanya mimpi biasa. Terlihat pada foto diatas, game ini juga menyediakan Bahasa Indonesia, menurut saya hal ini justru memudahkan para pemain asal Indonesia untuk bisa memahami isi ceritanya.Namun, untuk saya pribadi dengan menggunakan Bahasa Indonesia merasa tidak biasa, karena Bahasa Indonesia yang digunakan sangat baku dan lama-kelamaan terasa sangat kaku. Oleh karena itu, saya lebih memilih untuk menggunakan bahasa inggirs. Menurut saya, menggunakan bahasa inggris membuat pembawaan cerita lebih terkesan natural dan sangat menggambarkan anak SMA.Salah satu aspek yang membuat cerita dari game A Space for the Unbound menjadi lebih menarik adalah mereka berhasil menghadirkan mini game yang diselipkan pada sebuah cerita.Hal ini menjadi salah satu nilai tambah dari game besutan Mojiken dan Toge Production. Beberapa mini game juga menjadi salah satu penentu untuk jalannya sebuah cerita tersebut, sehingga tidak hanya sekadar mini game biasa.Hadirnya sistem interaktif menjadikan game ini lebih menghibur, karena tidak banyak game yanng mempunyai sistem yang sama seperti game ini mengadaptasi interactive gameplay.Bahkan, sistem interaktif yang diberikan juga menjadi salah satu jalan cerita yang unik. Oleh karena itu, game ini memang pantas untuk mendapatkan rating yang tinggi dari berbagai industri atau komunitas gaming.A Space for the Unbound menjadi salah satu game buatan Indonesia terbaik tahun ini. Game ini berhasil membawakan para pemain dengan cerita yang cukup spektakuler. Hal yang minus dari game ini hanya sebatas Bahasa Indonesia yang kaku, bahkan nilai minus tersebut merupakan nilai minus yang minor.Untuk keunggulan dari game ini terdapat dari segi grafis yang menjadi salah satu game dengan 16-bit dengan grafis terbaik, dan juga pembawaan alur cerita yang hampir sempurna. Menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa inggris tidak ada bedanya, karena bahasa yang digunakan sangat memudahkan para pemain untuk lebih mudah mengerti alur cerita yang dibawakan.