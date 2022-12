Cuma Hari Ini, Epic Games Store Bagikan Metro: Last Light Redux Gratis!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Epic Games Store masih melanjutkan program membagikan game gratis selama 15 hari hingga akhir tahun 2022. Setiap harinya dibagikan game gratis yang bisa diklaim sebelum batas waktu lewat dan kembali normal dijual dengan harga tertentu.Pada tanggal 25 Desember 2022, Epic Games Store mengumumkan bahwa mereka membagikan Metro: Last Light Redux sebagai game gratis. Pertama kali dirilis pada tahun 2015, game ini masuk dalam kategori kualitas AAA sehingga menyajikan grafis tinggi.Metro: Last Light Redux merupakan paket gabungan dua game sekaligus yaitu Metro Redux di tahun 2014 dan Metro: Last Light dari tahun 2013. Di sini disajikan versi grafis remastered sekaligus paket lengkap DLC.Metro Last Light Redux masih terkenal dengan penyajian suasana horor yang dipuji karena sangat sempurna dengan game engine 4A Engine. Gameplay yang disajikan adalah first person shooter dengan sistem survival horror.Game ini berlatar Rusia di tahun 2034 pasca ledakan nuklir yang menghancurkan kota. Mereka yang bertahan membentuk berbagai faksi untuk bertahan hidup termasuk bertahan dari serangan berbagai jenis mutan dengan tinggal di kolong bekas jalur kereta bawah tanah atau metro.Meskipun menyajikan game mode single-player tapi Metro Last Light Redux berhasil mendapatkan skor nyaris sempurna di berbagai ulasan. Makanya game lawas ini sangat sayang untuk dilewatkan.Metro Last Light Redux dirilis pada tahun 2014 sehingga spesifikasi PC yang dibutuhkan untuk memainkannya kini termasuk ringan. Spesifikasi yang direkomendasikan hanya dibutuhkan RAM 4GB dengan kartu grafis sekelas NVIDIA GeForce GTX 480 atau lebih tinggi.