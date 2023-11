Sony Bakal Danai Syuting The Legend of Zelda Live-Action

Advertisement

Jakarta: Jika membahas tentang industri game maka Sony memang terkenal dengan konsol yang mereka kembangkan dari sejak 1994. Kemudian, untuk nintendo sendiri memang terkenal dengan gaming handheld yang diberikan hingga saat ini. Keduanya merupakan raksasa dalam industri game.Playstation memang terkenal dengan karakter eksklusif mereka Crash Bandicoot, dan juga untuk Nintendo memang dikenal dengan game yang berjudul The Legend of Zelda. Kemudian, dikabarkan juga Nintendo memang berniat untuk membuat sebuah live action yang diadaptasi dari game Zelda.Kemudian, dilansir dari Push Square yang mengatakan bahwa Sony siap membantu Nintendo dalam segi dana dalam mengembangkan live action yang ingin digarap tersebut. Maka dari itu, banyak penggemar dan komunitas yang mengatakan bahwa ini adalah kolaborasi terbesar dalam industri game, terkhusus untuk industri game Jepang.Selain membantu pendanaan, Sony juga akan membantu dalam proses distribusi yang dibutuhkan oleh Nintendo. Mengingat bahwa Nintendo memang sukses dalam mengembangkan film Super Mario Bros yang dibintangi oleh Chris Pratt.Sony Picture akan turut serta membantu proses pengemabngan film Zelda kali ini. Melansir dari informasi tersebut semakin banyak penggemar dan komunitas yang memberikan ekspektasi yang tinggi dari live action The Legends of Zelda.Penggemar juga berharap bahwa desain dari Link sebagai karakter utama dari game Zelda memang dicari aktor yang bisa memerankan karakter legendaris tersebut dengan maksimal. Sementara itu, live action ini juga akan disutradarai oleh Wes Ball yang terkenal karena seri dari Maze Runner dan Planet of The Apes.