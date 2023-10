Sega Umumkan Kehadiran di Ajang Thailand Game Show 2023

Advertisement

Jakarta: Menyusul ajang Thailand Game Show 2023, Sega mengumumkan partisipasi mereka di acara tersebut yang digelar di Queen Sirikit National Convention Center pada tanggal 20-22 Oktober 2023.Menurut informasi yang diterima Medcom.id, Sega akan menggelar booth khusus yang menyediakan demo ke franchise terkini mereka. Pengunjung bisa menjajal Sonic Superstars, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Like a Dragon: Infinite Wealth, Endless Dungeon dan ATLUS's Persona 3 Reload.Sonic Superstar merupakan game terbaru yang dijadwalkan rilis bulan ini. Gamer akan mendapatkan gameplay khas side scrolling dari Sonic.Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name akan menjadi daya tarik tersendiri. Franchise populer ini dijadwalkan rilis bulan November mendatang. Gamer akan kembali mendalami kisah dan petualangan mantan anggota Yakuza, Kazuma Kiryu.Semakin komplit, Sega juga berencana merilis Like a Dragon: Infinite Wealth yang menyajikan spin-off dari seri Like a Dragon dengan dua protagonis yaitu Kazuma Kiryu dan Ichiban Kasuga. Game ini rencananya dirilis pada bulan Januari tahun depan.Endless Dungeon akan menjadi franchise terbaru dari Sega. Game yang dijadwalkan rilis pada bulan ini menawarkan gameplay rogue-lite dengan sentuhan tactical. Terakhir yang akan menyajikan nostalgia adalah Persona 3 Reload dari studio Atlus.Persona 3 Reload tidak hanya menghadirkan keseruan yang sama dengan versi orisinal tapi juga sentuhan gameplay baru dan kualitas grafis terkini.Sega mengumumkan bahwa pengunjung booth mereka di Thailand Game Show 2023 juga berkesempatan mendapatkan hadiah eksklusif misalnya Postcard Hatsune Miku: Colorful Stage serta merchandise.