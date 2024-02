Bandai Namco Batalkan 5 Game Demi Kesuksesan Tekken 8

(MMI)

Jakarta: Belum lama ini, Bandai Namco mengatakan bahwa mereka sudah membatalkan 5 game hanya untuk memprioritaskan game Tekken 8. Memang Tekken 8 menjadi salah satu game fighting yang cukup fenomenal dan sukses pada periode 2024 ini. Banyak pemain yang berbondong-bondong memainkan game Tekken 8, sehingga itu menjadi titik kesuksesan Bandai Namco di 2024.Namun, di belakang kesuksesan tersebut Bandai Namco sudah menyatakan bahwa mereka membatalkan segelintir game. Dengan pembatalan ini, Bandai Namco juga menerapkan sistem baru dan peraturan baru untuk pengembangan game, dikutip dari Push Square, mereka ingin menghadirkan peraturan yang jauh lebih ketat dan Bandai percaya bahwa game yang akan dibawakan akan jauh lebih menarik dibanding game-game sebelumnya.Beberapa laporan juga dinyatakan berkat IGN, Bandai memang sudah memberhentikan setidaknya 5 game yang sedang dikembangkan. Hal ini juga didasari karena performa yang cukup memprihatinkan dari Bandai, sehingga banyak yang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Bandai memang cukup tepat, sehingga mereka bisa berfokus pada game selanjutnya.Berdasarkan dari laporan dari Push Square, game dengan judul Blue Protocol memang sudah dirilis, tetapi game MMO tersebut hanya bisa dimainkan di kawasan Jepang. Game tersebut tidak bisa dimainkan di luar kawasan Jepang. Memang nama Blue Protocol menjadi salah satu game yang cukup digemari oleh gamer, terlebih lagi itu merupakan game hasil dari kerjasama dengan Amazon Games.Walau begitu, gamer sudah tidak menanyakan lagi kesuksesan Bandai melalui game Tekken 8. Berdasarkan laporan, game Tekken 8 sudah berhasil menjual 2 juta kopi, sehingga bisa diartikan game Tekken memang selalu menjadi game fighting yang sukses.Kemudian, jika membahas tentang kesuksesan, nama Elden Ring juga akan selalu muncul sebagai game yang sukses. Dalam Elden Ring, Bandai Namco menjadi publisher yang berhasil mengantarkan game besutan From Software itu mendapatkan Game of The Year 2022.Bagi para pemain yang ingin bermain Tekken 8, maka bisa menggunakan Playstation 5, Xbox Series X/S, dan Steam. Untuk bermain Elden Ring, kamu bisa menggunakan Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, dan PC.