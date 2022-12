LeapDroid Emulator Android

Bagi Sobat Medcom yang mencintai game , teknologi Emulator Android mungkin terdengar familiar di telinga Anda. Emulator Android adalah sebuah teknologi yang menjalankan sistem operasi Android dari desktop.Terdengar sangat canggih bukan? Namun tidak semua Emulator Android bisa dijalankan di sembarang komputer, dibutuhkan PC dengan kemampuan yang memumpuni untuk mengoperasikan program tersebut.Kali ini, Medcom.id akan memberikan 10 Daftar Emulator Android Mulai dari yang Paling Ringan, simak informasinya di bawah ini!Jika Anda pengguna windows, software ini bisa terpasang secara gratis. Hanya memerlukan ruang penyimpanan 250MB, software ini bisa segera Anda install di desktopmu. Pengaturan customizenya juga bisa disesuaikan dengan keyboard atau mouse.-Minimal Windows 7, dengan 32 atau 64 bit-Minimal RAM 2GB-Dual-core AMD atau Intel CPU-Graphical Processing Unit of GL2.1-Free disk space minimal 2GB-Pengguna Windows 8 ke atas, disarankan mengaktifkan Hyper-VJika layar komputer Anda mendukung teknologi touch screen, software satu ini juga bisa digunakan dengan disentuh. Anda juga bisa merekam layar saat sedang bermain game.-Windows XP/Vista/Windows 7,8,10 dengan 32 atau 64 bit-RAM 2GB-Free disk space 2GBMEmu Play memiliki versi terbaru yakni 7.6 dengan ukuran 341MB. Ukurannya yang kecil, memungkinkan Anda untuk meng-install software ini di desktop yang kecil sekali pun.-x86/x86_64 Processor (Intel atau AMD CPU)-Windows XP SP3/ Windows 7, 8, 10-Windows DirectX 11/ Graphic driver with OpenGL 2.0-Hardware Virtualization Technology (Intel VT-x/AMD-V)-Minimum 2GB of system memory-Minimum 2GB of hard disk free spaceEmulator Android satu ini selain memiliki fitur multi simulator, juga bisa digunakan di Windows maupun Mac. Nox Player juga memungkinkan Anda untuk menggunakan konsol.-2.2 GHz processor.-Minimal 2 GB of RAM-1 GB Video Memory-Minimal 1 GB Graphics CardSoftware satu ini sangat mudah untuk digunakan, dan juga bisa digunakan untuk Windows atau pun Mac. KoPlayer juga bisa merekam layar monitor selama Anda bermain game, dan memungkinkan untuk membaginya kepada teman-teman Anda.-RAM 2 GB-Dual core AMD or Intel CPU-10 GB of free disk space-Windows 7 ke atas-Resolusi minimum 1024×768-Graphics card – GPU with OpenGL 2.1Emulator Android YouWave tersedia dalam dua versi, yakni versi berbayar dan gratis. YouWave versi Android 5.1.1 adalah yang berbayar, sedangkan Android 4.04 adalah yang gratis.-Intel Pentium 1.6GHz CPU-2.0GB DRAM-500MB disk space,-Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.-Premium version requires Windows 64 bit and VT-x support in CPUEmulator Android satu ini sudah terkenal dan populer di kalangan gamers. Pengoperasiannya yang mudah, dan bisa digunakan di Windows maupun Mac membuatnya menjadi software favorit bagi pecinta game.-Microsoft Windows 7 ke atas-Processor: Intel or AMD Processor.-2GB of RAM.-5GB Free Disk Space.Emulator Android ARChon ini terpasang sebagai ekstensi di Google Chrome, sehingga mudah untuk mengoperasikannya. Performanya yang dikenal gagah juga membuatnya menjadi salah satu pilihan favorit bagi para gamers.-Ekstensi di Google Chrome-Windows, Mac, & LinuxEmulator Android satu ini tidak hanya memungkinkan penggunanya untuk bermain game, namun juga bisa membantu aplikasi developing software. Xamarin juga kompatibel dengan Microsoft Visual Studio, yakni sebuah software yang bisa digunakan untuk mengembangkan berbagai aplikasi.-Windows 7, 8, 10Emulator Andoid dari LDPlayer menyediakan berbagai permainan di Android, seperti PUBG Mobile, Arena of Valor, Mobile Legends, hingga Chess Rush.-Windows 7, 8, 10 dengan 32 atau 64 bit-Processor Intel/AMD Dual Core Processor-OpenGL 2.0 ke atas-Minimal RAM 2GB-2GB Free Disk Space-3MB File Size