Rilis 2 November, Doraemon Story of Seasons Terbaru Rilis Demo

Jakarta: Bandai Namco telah merilis tanggal peluncuran dari seri game terbaru Doraemon Story of Seasons yaitu Friends of the Great Kingdom. Game ini akan meluncur pada tanggal 2 November 2022 untuk PS5, Nintendo Switch, dan PC atau laptop via Steam.Meskipun begitu Bandai Namco ternyata sudah lebih dulu merilis versi demo yang bisa dimainkan gratis oleh siapapun. Jadi gamer bisa mengetahui lebih dulu keseruan seri terbaru game genre farming simulation alias Harvest Moon ini.Di seri Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom masih akan disajikan petualangan Doraemon, Nobita, Shizuka, Giant, dan Suneo serta karakter lain. Mereka akan mengajak gamer merasakan kehidupan berkebun dan lainnya dengan latar cerita baru.Bandai Namco tidak merinci latar atau kisah di balik seri terbaru game Doraemon Story of Seasons. Di sini masih ditawarkan genre dan gameplay yang serupa dari sebelumnya ditambah gadget baru dari Kantong Ajaib milik Doraemon.Hal baru dari seri game ini adalah dukungan bisa bermain mode online di single player dan offline untuk 2-player. Jadi di sini pemain bisa saling membantu merawat kebun dan peternakan yang dikelola oleh Doraemon dan kawan-kawan.Bagi gamer yang memainkan versi demo Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom juga dijanjikan hadiah oleh Bandai Namco saat mereka memainkan full version yang dirilis di bulan November.Game Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom akan hadir dalam beberapa bundling dengan konten eksklusif. Pada paket early purchase akan tersedia Summer Wear Set, Home Furniture Set, dan Sweet Seeds Set yang bisa langsung dimiliki saat baru main.Di paket Deluxe Edition versi digital, gamer akan mendapatkan Season Pass berisi 3 DLC, Season Pass Bonus, Deluxe Edition Bonus, dan Digital Soundtrack. Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom akan menjadi salah satu game yang wajib dikoleksi penggemar setia Doraemon.