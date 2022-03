Penggemar One Piece Bersiap, Ada Game RPG Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pemuja Eiichiro Oda Sensei dan karyanya yaitu One Piece bersiap untuk dimanjakan lewat petualangan baru dalam bentuk game. Bandai Namco berencana kembali merilis seri game terbaru bernama One Piece Odyssey.Game yang bakal tersedia di PS5, PS4, Xbox Series X/S dan PC tersebut direncanakan rilis tahun ini. One Piece Odyssey menjadi bagian dari perayaan 25 tahun franchise One Piece. Game ini juga bakal mengusung konsep RPG yang bakal membuat petualangan kru Bajak Laut Topi Jerami semakin seru.Tidak hanya dari segi gameplay, Bandai Namco mengklaim bahwa Eiichiro Oda ikut menggarap langsung kisah di dalam game ini. One Piece Odyssey akan menyajikan kisah orisinal, artinya kisah baru yang berbeda dari versi manga.Meskipun game ini belum siap dirilis dalam waktu dekat tapi Bandai Namco sudah membagian video teaser berisi footage game tersebut. Di sini dikasahkan kapat The Thousand Sunny karam di sebuah pulau misterius. Di sini kru Bajak Laut Topi Jerami terpencar dan mereka harus memecahkan misteri yang tersimpan di lokasi tersebut untuk bisa berkumpul kembali.Bandai Namco menyebutkan bahwa Oda Sensei sudah menyiapkan karakter dan monster baru untuk kisah di dalam One Piece Odyssey. Tentu saja hal ini akan menjadi daya tarik sekaligus kisah yang tidak boleh dilewatkan oleh penggemar One Piece.One Piece Odyssey bukan game pertama adaptasi One Piece yang pernah dirilis. Sebelumnya sudah ada beberapa seri game yang dibuat namun kepopulerannya tidak benar-benar bertahan hingga menjadi salah satu karya epic hasil adaptasi manga terkenal.Bandai Namco sudah menyiapkan website khusus game One Piece Odyssey. Saat ini situs tersebut sudah menyediakan sejumlah artwork karya Eiichiro Oda yang bisa menjadi petunjuk dari game ini bagi penggemar yang sudah tidak sabar.