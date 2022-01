Cari Game Gratis? Epic Games Store Bagikan 3 Seri Tomb Raider

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Jelang akhir tahun 2021 banyak sekali game baru yang dirilis oleh sejumlah publisher. Tentu saja game ini biasanya dirilis dengan harga yang masih sangat mahal mengingat kehadirannya sebagai game baru dan beberapa event diskon tidak membuat game tersebut benar-benar menjadi murah.Bagi gamer yang masih ingin menambah katalog game barunya terutama gamer di platform PC kebetulan Epic Games Store masih menggelar event natal dan tahun baru. Di kesempatan ini mereka membagikan sejumlah game gratis dan puncaknya hingga tanggal 6 Januari 2022 ada tiga game gratis sekaligus.Di halaman Epic Games Store bagian Free Games dijumpai tiga game gratis yang semuanya ternyata rangkaian dari trilogi seri game Tomb Raider versi Reboot yaitu yang menggambarkan karakter Lara Croft muda, bukan yang identik dengan celana pendek.Epic Games Store membagikan gratis game Tomb Raider, Rise of The Tomb Raider, dan Shadow of The Tomb Raider. Ketiganya memberikan rangkaian cerita yang bersambung dan juga menyajikan kualitas grafis yang sudah disempurnakan. Beberapa seri tersebut juga kerap digunakan sebagai benchmark in-game untuk performa grafis laptop dan PC.Meskipun begitu ketiga game Tomb Raider ini bukan game yang benar-benar baru. Seri reboot Tomb Raider dirilis pada 2013, Rise of The Tomb Raider di tahun 2016, dan Shadow of The Tomb Raider di tahun 2019.Seri keduanya yaitu Rise of The Tomb Raider diklaim mendapatkan penilaian sangat positif dari gamer. Di sini disajikan elemen RPG yang disempurnakan termasuk di bagian eksplorasi open-world serta aksi bertarung sudut pandang third person.Trilogi game Tomb Raider versi reboot ini diketahui digarap oleh dua studio berbeda. Dua seri pertamanya dikerjakan oleh Crystal Dynamics sementara seri terakhir di tahun 2019 digarap Eidos Montreal.