Activision Blizzard Pamer Gameplay Call of Duty: Modern Warfare III

Jakarta: Salah satu seri unggulan dari Activision Blizzard adalah Call of Duty. Oleh karena itu, saat Call of Duty: Modern Warfare III sudah dipastikan akan memeriahkan kegiatan gaming para pemain.Banyak penggemar yang merasa girang dan gembira. Game perang legendaris tersebut memang mempunyai jumlah pemain yang cukup banyak, sehingga perilisan Call of Duty: Modern Warfare III menjadi salah satu perilisan game yang ditunggu-tunggu.Kemudian, Activision juga sudah merilis gameplay trailer yang sudah bisa disaksikan pada Youtube. Pada gameplay trailer tersebut para calon pemain bisa melihat grafis dan merasakan ketegangan yang akan segera dirasakan saat mereka memainkan game tersebut.Pastinya, misi yang diperlihatkan adalah misi yang bisa dimainkan saat melakukan mode campaign. Jadi, para pemain juga akan merasakan alur cerita baru dan menjadi salah satu game Call of Duty terbaru.Bahkan, sudah dipastikan bahwa Modern Warfare III mempunyai cerita lanjutan dari campaign Modern Warfare II. Jadi, bagi para pemain yang merasa penasaran dengan kelanjutan cerita tersebut bisa memainkan game Modern Warfare III.Selain dari campaign, para pemain juga akan disediakan dengan berbagai mode multiplayer. Mengingat bahwa seri Call of Duty tidak akan pernah luput dengan mode multiplayer mereka. Activision juga sudah menyediakan beberapa map atau peta terbaru yang siap dijadikan sebagai medan perang saat melakukan multiplayer.Oleh karena itu, Activision mengajak para calon pemain untuk melakukan pre-order Modern Warfare III. Dengan melakukan pre-order maka para calon pemain akan mendapatkan berbagai hadiah menarik dari senjata, skin, dan kostum yang bisa digunakan saat bermain multiplayer.Bagi para pemain yang ingin memainkan game ini maka bisa menggunakan platform Playstation 5, Xbox Series X/S, dan PC.