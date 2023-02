Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Bandai Namco membagikan Friend’s Pass untuk para pemain The Devil in Me secara gratis. The Devil in Me sendiri merupakan seri keempat dari antologi horor buatan The Dark Pictures.Game tersebut mempunyai sistem bermain sinematik yang bercabang, setiap game juga mempunyai latar cerita yang berbeda, bahkan dengan karakter yang berbeda. Dengan kehadiran Friend’s Pass secara gratis, pemain bersama teman juga bisa menikmati Curator’s Cut.Menu ini akan mengajak para pemain melihat sekaligus menikmati cerita dari sudut pandang karakter yang berbeda. Selain itu, pemain juga akan merasakan ending yang berbeda-beda dan dilengkapi dengan adegan-adegan yang ekslusif setelah melakukan permainan.Friend’s Pass yang dibagikan secara gratis tersebut mempunyai validasi hingga satu bulan. Kegunaan dari Friend’s Pass itu sendiri adalah pemain bisa mengajak teman untuk bermain cerita penuh dari The Devil in Me melalui fitur multiplayer.Jadi, para pemain bisa merasakan ketegangan dari cerita game tersebut bersama-sama. Friend’s Pass tersebut akan dibagikan ke semua platform, seperti Steam, playstation 5, Playstation 4, dan Xbox Series XIS, dan Xbox One. Untuk memainkan game tersebut bersama teman, dipastikan dengan platform yang sama, tidak bisa melakukan crossover platform atau crossplay.Bagaimana cara mengaktifkan Friend’s Pass?Bagi pemain yang ingin mengaktifkan Friend’s Pass secara gratis terdapat 3 langkah sederhana yang harus diikuti oleh pemain.1. Pastikan teman yang ingin diajak bermain bersama sudah mengunduh versi Free Trial dari game yang dipilih sejak 16 Februari hingga 16 Maret 20232. Pastikan pemain sudah install game dengan versi terbaru, kemudian pemain bisa meng-invite teman yang ingin diajak bermain.3. Jika sudah, langkah terakhir adalah ikuti petunjuk yang sudah ada pada layar pemain. Kemudian, pemain sudah bisa menikmati game tersebut bersama teman.Langkah mudah tersebut bisa dilakukan untuk mengaktifkan Friend’s Pass secara gratis, dimana bersama dengan teman dapat merasakan ketegangan sekaligus suasana yang mencekam dari game The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me.Untuk membeli game tersebut bisa dibeli melalui Xbox Game Store, Playstation Store, Steam, atau dengan mengunjungi offline store yang tersedia di pusat perbelanjaan.