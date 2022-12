Xbox Game Pass Bagikan Hadiah ke Akun Riot Games

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Gamer yang memiliki akun di semua game buatan Riot Games seperti Vaoirant, League of Legends, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics, dan League of Legends: Wild Rift berkesempatan mendapatkan hadiah eksklusif.Riot Games baru saja mengumumkan kerja sama dengan Xbox Game Pass dari Microsoft, layanan berlangganan game di PC milik Microsoft Xbox. Kolaborasi ini akan menyediakan benefit bagi gamer yang menautkan (linked) akun Riot Games dengan Xbox Game Pass.Tidak main-main, hadiah yang diberikan sangat menarik. Akun Riot Games yang sudah ditautkan ke akun Xbox Game Pass akan bisa mendapatkan akses ke semua karakter termasuk karakter baru yang akan hadir di game Valorant, League of Legends, dan LoL Wild Rift.Diketahui bahwa semua karakter di ketiga game tersebut hanya bisa didapatkan secara gratis lewat progres permainan, atau cara paling cepat adalah dengan membelinya. Makanya benefit ini sangat menarik.Syarat yang harus dipenuhi tentu saja akun Xbox Game Pass yang dimiliki harus sedang berlangganan (subscribe). Jadi selama berlangganan maka akun Riot Games akan tetap memiliki akses spesial tadi.Berbeda dengan benefit di game kartu Legends of Runeterra, di sini akun akan mendapatkan seluruh kartu di Foundations Set. Di game Teamfight Tactics akan dibagikan 1-star Rare Little Legends Tacticians dan empat skin arena dengan satu skin akan dirotasi setiap bulan.Benefit ke progres permainan juga dihadirkan lewat tambahan 20 persen Match XP di game Valorant, League of Legends, serta League of Legends Wirld Rift. Kabarnya Riot Games juga aman membawa lebih banyak game untuk bisa dimainkan lewat langganan Xbox Game Pass di PC.