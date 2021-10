Game Horor The Dark Pictures Anthology Siap Rilis Seri Terbaru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Game horor bergaya sinematik The Dark Pictures Anthology siap kembali dengan seri sekaligus cerita terbaru yang tidak terikat dari seri sebelumnya. Pada tanggal 22 Oktober 2021 nanti game ini akan merilis seri bernama House of Ashes di semua platform gaming kecuali Nintendo Switch.Berbeda dari seri sebelumnya yang menyajikan kisah horor menakutkan dengan karakter yang tidak berdaya kini di seri House of Ashes tampaknya gamer akan disajikan lebih banyak aksi serta elemen survival. Hal ini disebabkan mereka akan memerankan karakter pasukan militer Amerika Serikat.House of Ashes menceritakan perjuangan sejumlah pasukan militer Amerika Serikat yang terjebak baku tembak dengan pasukan militer Irak di kawasan pegunungan Zagros. Di tengah pertempuran tiba-tiba terjadi gempa bumi yang membuka retakan tanah dan membuat mereka jatuh ke dalamnya.Mereka yang masih bisa bertahan hidup menemukan dirinya terjebak di reruntuhan sebuah kuil bangsa Sumeria yang dihuni oleh sejumlah makhluk bias menyerupai monster. Ada lima karakter di kisah ini yang menjadi tokoh utama, gamer akan diberikan pilihan, menyelamatkan diri sendiri atau bersama-sama.Di seri The Dark Pictures Anthology: House of Ashes masih akan tersedia mode co-op untuk menyelesaikan game hingga akhirnya. Di sini gamer bisa bermain hingga lima orang sekaligus. Bandai Namco sendiri tidak menyebutkan detail fitur baru yang hadir di seri terbaru The Dark Pictures Anthology.Sebelumnya The Dark Pictures Anthology sudah merilis dua seri dengan cerita yang berbeda. Pertama adalah Man of Medan yang mengadopsi urban legend nyata dari misteri Kapal SS Ourang Medan dan di seri kedua berjudul Little Hope mengambil latar kota mati di kawasan Massachusetts Bay pada masa kolonial Amerika di tahun 1692.