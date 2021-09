Kolaborasi PUBG Mobile dan Alan Walker, Bakal Ada Konten Baru?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PUBG Mobile kembali mengumumkan kolaborasi dengan industri musik. Mereka resmi berduet untuk kedua kalinya dengan musisi sekaligus produser musik ternama Alan Walker dalam lagu dan video musik terbarunya “Don’t You Hold Me Down”.Sebelumnya kedua pihak memang sudah memberikan teaser atau bocor kolaborasi terbarunya dalam sebuah video singkat. Kini lagu terbaru Alan Walker sudah bisa dinikmati lewat lobby game PUBG Mobile serta aplikasi streaming musik dan video.Di video musik “Don’t You Hold Me Down” gamer bisa melihat elemen di dalamnya yang terinspirasi dari gameplay PUBG Mobile diawali dengan Alan Walker menembakan pistol flare ke udara. Di lagu ini Alan Walker juga berduet dengan Georgia Ku.“Don’t You Hold Me Down” merupakan single terbaru Alan Walker yang masih mengusung genre EDM dengan lirik catchy dan beat sehingga cocok dengan gameplay PUBG Mobile. Video musik yang disajikan menggambarkan suasana keseruan pertempuran di dalam game PUBG Mobile.“Sejak kolaborasi terakhir di 2019, banyak penggemar setia dan digital creator kami yang telah menantikan kelanjutan kolaborasi PUBG Mobile dengan DJ favorit Alan Walker. Kolaborasi terbaru ini kami persembahkan untuk menjawab harapan dan penantian tersebut,” ujar PUBG Mobile Marketing Manager SEA, Jenny Zhuang.“Dengan kesuksesan dalam kolaborasi sebelumnya, kami yakin Don’t Hold Me Down juga akan menjadi lagu yang sempurna dalam menemani dan membangkitkan semangat para pemain PUBG Mobile,” tuturnya.Meskipun demikian besar kemungkinan bahwa kolaborasi ini bukan sebatas video musik atau lagu terbaru seperti duet terdahulu. PUBG Mobile pasti menyiapkan konten baru yang mungkin hadir dalam bentuk outfit dan lainnya di dalam game untuk tanggal yang belum ditentukan.(MMI)