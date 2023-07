Bandai Namco Buka PO untuk Game Sword Art Online Last Recollection

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bandai Namco secara resmi membuka pre-order untuk game adaptasi anime terbaru, Sword Art Online Last Recollection. Selain itu, mereka juga merilis trailer baru untuk memeriahkan pre-order tersebut. Trailer kali ini mengajak para pemain untuk mengetahui secara sekilas tentang alur cerita utama pada game tersebut.Secara sederhana, game tersebut merupakan game adaptasi dari sebuah anime karya Reki Kawahara. Pada awalnya anime Sword Art Online (SAO) merupakan sebuah novel yang menceritakan kisah Kirigaya Kirito dengan petualangan terjebak dalam sebuah game. Kirito berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan game tersebut membebaskan para pemain lain yang terjebak.SAO sudah dijadikan banyak game, mulai dari game konsol hingga game mobile. Jadi, bisa dikatakan cakupan dari SAO cukup luas dan anime tersebut memang cukup dikenal oleh kebanyakan penggemar anime. Kali ini, Bandai memang mengajak pihak SAO untuk kembali membuat sebuah game baru dengan memberikan pengalaman baru kepada para pemain.Cerita pada game ini sebenarnya didasari oleh cerita yang berjudul War of Underworld. Beberapa karakter akan lebih banyak bermunculan daripada cerita sebelumnya. Karakter-karakter tersebut akan mewarnai Sword Art Online Last Recollection.Ancaman utama yang muncul pada game ini adalah datang dari underworld, sebuah dunia yang dirancang untuk mengantarkan kelahiran dari Artificial Intelligence (AI) tercanggih yang diberi nama A.L.I.C.E.“The Final Stress Test” yang merupakan sebuah gerbang yang memisahkan Underworld dengan dunia manusia atau kerap disebut dengan Human Realm. Gerbang tersebut terbuka yang membuat pemicu perang yang melibatkan Human Realm dan Underworld terjadi.Sword Art Online Last Recollection secara resmi akan dirilis pada 5 Oktober 2023 mendatang. Game ini bisa dimainkan dengan menggunakan platform Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, dan Microsoft Windows.