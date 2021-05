Gameplay The Division Heartland Bocor, Bawa Konsep PvPvE

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ubisoft telah mengumumkan rencana untuk merilis satu lagi game dari universe The Division 2 yaitu Tom Clancy’s The Division Heartland yang bakal hadir tahun depan di PC dan konsol kemudian menyusul ke mobile.The Division Heartland disebut bakal menyajikan kisah terpisah tapi melanjutkan momen peristiwa di seri The Division 2. Game ini digarap oleh Red Storm Entertainment. Kini beredar bocoran yang memberikan cukup info mengenai gameplay The Division Heartland.Dikutip dari WCCF Tech, di Twitter beredar video perkenalan dari bagian tester game The Division Heartland. Di sini tampil briefing singkat dari Lead Game Designer Red Storm Entertainment, Taylor Epperly.Video berisi ilustrasi singkat dari gameplay The Division Heartland tersebut dilengkapi penjelasan dari Epperly bahwa game ini akan mengusung konsep Co-op PvV atau Player versus Environment sekaligus PvPvE atau Player versus Player versus Environment.Kedua konsep gameplay tersebut sama seperti yang disajikan pada seri The Divison 2. Namun menariknya adalah ada dua mode terpisah. Co-op PvE hadir di mode Expedition sementara di mode PvPvE bernama Storm akan diisi oleh 45 pemain sekaligus.Di kedua mode tersebut pemain bisa berpetualang, looting, berperang, dan bertahan hidup (surviving) baik dari musuh seperti bot alias environment berupa kontaminasi virus dan bertemu dengan lawan main yang lain.Di sini dikisahkan bahwa petualangan tidak dilakukan di kota besar seperti New York maupun Washington DC melainkan kota kecil bernama Silver Creek. Epperly menjanjikan bahwa The Division Heartland akan menyajikan gameplay yang berbeda.Video juga memperlihatkan bahwa UI dan gerakan dari karakter masih akan serupa dengan seri The Division 2. Sayangnya video di Vimeo yang menampilkan gameplay 20 menit sudah dihapus. Kabarnya pemain tetap akan disediakan pilihan kelas atau Specializations dengan keahlian unik.(MMI)