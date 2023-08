Game Main Drum Taiko No Tatsujin Masuk Line

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Line Corporation mengumumkan akan merilis aplikasi smartphone terbaru, Taiko no Tatsujin Rhythm Connect. Game ini dikembangkan bersama Bandai Namco Entertainment. Line Official Account, website resmi, dan halaman Facebook untuk aplikasi game tersebut telah tersedia.Taiko no Tatsujin adalah permainan ritme drum Jepang yang dapat dinikmati anak-anak dan orang dewasa. Pemain dapat bermain drum dan mengikuti irama musik pilihannya.Aplikasi smartphone baru, Taiko no Tatsujin Rhythm Connect, telah dijadwalkan untuk dirilis di negara dan wilayah berikut: Jepang, Indonesia, Thailand, Taiwan, Hong Kong, dan Makau.Di bawah konsep "Connect" yang tercantum pada judul game, Taiko no Tatsujin memberikan pengalaman bermain game yang baru, dengan memungkinkan pemain menikmati game di smartphone mereka.Game ritme drum telah meluncurkan Line Official Account, website resmi, serta halaman Facebook di mana tempat pertukaran informasi di masa mendatang akan dilakukan.Fitur dari Taiko no Tatsujin Rhythm Connect:1. Connect dengan musik untuk menemukan lagu baru favorit. Lebih dari 600 lagu tersedia untuk dimainkan bersama.2. Connect dengan penggemar Taiko no Tatsujin lainnya untuk menambah kesenangan dan keseruan! Pemain dapat bersaing untuk meraih skor tertinggi dengan teman Line dan juga teman yang ditambahkan melalui pencarian ID.3. Connect dengan Taiko no Tatsujin—memainkan game secara santai di smartphone dapat memicu pemain untuk juga memainkan game tersebut di arcade atau melalui konsol game di rumah.Kemudian, grup vokal spesial Triangle, yang beranggotakan AZK, Mia Sakurai, dan Saki Yamakita, menyanyikan lagu soundtrack.Lagu ini bertujuan untuk menghubungkan para penggemar Taiko no Tatsujin dengan game tersebut melalui suaranya yang menarik, sembari bernostalgia melalui garis melodi yang memiliki sedikit rasa Japanese city pop, ritme yang santai, serta lirik yang ditulis dengan tema "masa kini".Pemain dapat memilih lagu di Taiko no Tatsujin Rhythm Connect untuk dimainkan setelah game diluncurkan. Ilustrator Miyoshi Yoshimi merancang karya seni untuk lagu tersebut.