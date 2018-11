Gamer Sudah Bisa Main Soul Calibur VI

Soul Calibur VI kini sudah meluncur di Asia Tenggara untuk konsol PlayStation 4, Xbox One, dan PC via Steam.Seperti yang diketahui, Soul Calibur VI masih menyajikan game pertarungan dengan beragam jenis gaya bertarung dari senjata yang berbeda-beda. Game yang diciptakan dengan game engine dari Unreal Engine ini menyajikan tampilan visual 3D yang sangat bagus.Gaya bertarung dengan beragam senjata dan efek dihadirkan dalam tampilan visual memukau dan tempo bertarung yang cepat.Untuk semakin memanjakan penggemarnya Bandai Namco menyiapkan beberapa paket khusus. Pada paket Deluxe Edition yang dibanderol USD100 atau Rp1,4 juta berisi keping CD game, tiga karakter bonus, dua armor bonus dan CD soundtrack serta metal case.Di paket Collector's Edition yang dibanderol USD150 atau Rp2,1 juta disediakan paket berisi keping CD game, figure karakter Sophitia, CD Soundtrack, metal case dan sebuah artbook yang terdiri dari 120 halaman.Dari informasi yang beredar di awal perilisannya hari ini ada beberapa karakter yang bisa langsung dimainkan di Soul Calibur VI yaitu Mitsurugi, Sophitia, Grøh, Nightmare, Xianghua, Kilik, Ivy, Zasalamel, Siegfried, The Witcher's Geralt of Rivia, Taki, Yoshimitsu, Maxi, Talim, Astaroth, Voldo, Seong Mi-Na, Cervantes, Raphael, Inferno, dan Azwel.Di dalamnya juga terdapat fitur bernama Libra Soul yakni sebuah story mode yang memungkinkan pemain menciptakan desain karakter jagoannya sendiri. Menariknya desain yang aneh kabarnya akan secara otomatis dilarang oleh game tersebut.(MMI)