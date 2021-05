Assassin’s Creed Valhalla Bawa Petualangan ke Irlandia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Game Assassin’s Creed Valhalla dari Ubisoft terima update besar pertamanya atau yang digolongkan sebagai major expansion. Update DLC yang sudah dirilis di seluruh dunia pada tanggal 12 Mei 2021 ini berjudul Wrath of the Druids ini menyajikan petualan baru Eivor di tanah Irlandia.Setelah menjelajahi tanah Britania atau Inggris kini sosok protagonis Eivor diminta oleh salah satu raja di Irlandia yang merupakan saudara jauhnya High King of Ireland Flann Sinna untuk mengatasi ancaman dari sebuah kelompok jahat misterius.Eivor ditugaskan melakukan penyelidikan dan mengatasi teror dari kelompok sekte kuno Druid bernama Children of Danu. Pemain bakal disajikan sebuah kisah baru dari mitologi Celtic sekaligus sebuah lanskap atau arena permainan yang baru.Pemain bakal disajikan tiga provinsi baru dan pemandangan kota Dublin kuno termasuk landmark bersejarah seperti Giant's Causeway, Tara Hill, Black Pig’s Dyke, Ben Bulberi, dan banyak lagi.Eivor bakal menemukan musuh baru sekaligus misi untuk mempersatukan raja-raja di tanah Irlandia untuk mengatasi misi Children of Danu menguasai kawasan tersebut di bawah pengaruh jahat mereka.DLC atau ekspansi Wrath of the Druids menyajikan banyak konten baru. Pemain bisa memiliki senjata baru bernama Sickle yang memiliki serangan cepat dan bisa digunakan dua tangan. Di kemampuan karakter juga ada konten baru yaitu Viking Salute, Smoke Bomb Arrow, Irish Hound Summoning, dan Sickle Combo.Pemain juga bisa mendapatkan konten baru untuk membangun perekonomian di dalam game seperti menguasai Ring Forts of Ireland untuk memperkuat aliansi dan dominasi jalur perdagangan. Pemain bisa membangun ekonomi kota Dublin dan memperoleh jalur pasokan komoditas dagang yang eksotik.Konten di Wrath of the Druids bisa diakses tanpa harus menamatkan arc story utama di Assassin’s Creed Valhalla. Prasyaratnya adalah pemain harus menyelesaikan salah satu narative arcs seperti Grantebridgeescire atau Ledecestrecire serta memiliki akses ke tanah Inggris.(MMI)