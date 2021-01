Game NBA 2K21 Versi PS5 Rilis di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Publisher ternama 2K mengumumkan ketersedian game NBA 2K21 versi upgrade atau generasi konsol terbaru di Indonesia. Game yang sebelumnya hadir di PS4 dan Xbox One Series kini sudah tersedia untuk PS5 dan Xbox Series X/S.Di versi generasi konsol terbaru ini 2K menyediakan sejumlah peningkatan yang menyesuaikan performa terbaru dari PS5 maupun Xbox Series X/S. Peningkatannya terdiri dari kualitas grafis hingga mode permainan dan gaya bermain."Pada tahun yang istimewa ini, rasa bangga patut saya berikan bagi tim Visual Concepts atas karya game NBA 2K paling otentik dan luar biasa yang pernah dibuat, yang mengusung visual memukau," ujar Presiden Visual Concepts, Greg Thomas yang dipercaya sebagai developer oleh 2K."Mulai dari dikenalkannya mode franchise MyNBA yang sepenuhnya dapat diatur pemain, hingga ditambahkannya pengalaman WNBA, bahkan dikembalikannya afiliasi, kami berhasil mengembangkan detail 2K21 dengan tujuan untuk mengangkat komunitas kami," tambahnya.NBA 2K21 versi generasi konsol terbaru membawa kualitas grafis yang dijanjikan lebih nyata kemudian loading sangat cepat dan ambience arena pertandingan yang juga hidup.Akurasi gameplay di dalam NBA 2k21 semakin akurat dan detil. Efek seperti kelelahan, benturan pemain, dan kekuatan lemparan bola semakin terasa berkat Adpative Triggers dan Haptic Feedbad di controller DualSense PS5.Mode gameplay baru yang hadir di antaranya adalah "Welcome to the City" yang merupakan mode lenih luas dari "The Neigborhood", mode "Introducing the W" yang kini menyedikan mode karir untuk opsi pemain basket perempuan.Mode karir juga dibuat semakin luas dengan mode MyCAREER yang menyediakan perjalanan karakter dari masa SM, hingga kmpaus dan liga profesional NBA. Pemain juga bisa melakukan kustomisasi liga NBA.(MMI)